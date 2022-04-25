للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 هزة أرضية تضرب عدة مدن في المناطق الوسطى خطة سعودية جديدة ومفاجئة لمنافسة الإمارات وقطر بسوق الطيران النجم المصري صلاح يبدع مجددا ويقترب من تحطيم أفضل أرقامه كفى لعباً بضغط دمك المرتفع.. توقف فوراً عن هذه العادات الـ4 مسام» ينزع 1550 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أبريل توقع خسائر اقتصادية فضيعة قد تصيب أوروبا في السنوات القريبة مدير دائرة التوجية المعنوي القوات المسلحة: لولا صمود أبطال الجيش لما رضخت مليشيا الحوثي للهدنة انفجار يستهدف انبوب الغاز المسال شرقي شبوة تفاصيل إجتماع للجنة الامنية العليا ترأسه وزير الدفاع بـ «عـدن»
ضربت هزة أرضية، فجر اليوم الاثنين، عدة مدن وسط اليمن.
وأكد سكان محليون، وقوع هزة أرضية في محافظتي إب والضالع، وصلت ارتداداتها إلى أجزاء من محافظات (تعز، البيضاء، ذمار).
وحسب السكان فإن الهزة الأرضية ضربت مديريات (بعدان، السدة، النادرة، الشعر) من محافظة إب، ومديريات (قعطبة ودمت والشعيب) في محافظة الضالع.
وأفاد سكان محليون، شعورهم بالهزة وبشكل أقل في مديرية (ماوية) شرق تعز، وفي محافظتي (البيضاء وذمار).
وخلال السنوات شهدت عدة مناطق يمنية هزات أرضية خفيفة.