هزة أرضية تضرب عدة مدن في المناطق الوسطى

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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ضربت هزة أرضية، فجر اليوم الاثنين، عدة مدن وسط اليمن.



وأكد سكان محليون، وقوع هزة أرضية في محافظتي إب والضالع، وصلت ارتداداتها إلى أجزاء من محافظات (تعز، البيضاء، ذمار).



وحسب السكان فإن الهزة الأرضية ضربت مديريات (بعدان، السدة، النادرة، الشعر) من محافظة إب، ومديريات (قعطبة ودمت والشعيب) في محافظة الضالع.



وأفاد سكان محليون، شعورهم بالهزة وبشكل أقل في مديرية (ماوية) شرق تعز، وفي محافظتي (البيضاء وذمار).



وخلال السنوات شهدت عدة مناطق يمنية هزات أرضية خفيفة.