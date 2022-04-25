للمرة الأولى في نحو 10 أشهر.. اليورو يهبط دون مستوى 77 هزة أرضية تضرب عدة مدن في المناطق الوسطى خطة سعودية جديدة ومفاجئة لمنافسة الإمارات وقطر بسوق الطيران النجم المصري صلاح يبدع مجددا ويقترب من تحطيم أفضل أرقامه كفى لعباً بضغط دمك المرتفع.. توقف فوراً عن هذه العادات الـ4 مسام» ينزع 1550 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أبريل توقع خسائر اقتصادية فضيعة قد تصيب أوروبا في السنوات القريبة مدير دائرة التوجية المعنوي القوات المسلحة: لولا صمود أبطال الجيش لما رضخت مليشيا الحوثي للهدنة انفجار يستهدف انبوب الغاز المسال شرقي شبوة تفاصيل إجتماع للجنة الامنية العليا ترأسه وزير الدفاع بـ «عـدن»
واصل النجم المصري المتألق محمد صلاح، نثر إبداعاته في الدوري الإنجليزي برفقة ناديه ليفربول. والأحد، قدّم صلاح تمريرة على طبق من ذهب لزميله الأسكتلندي أندرو روبيرتسون، والذي أدخلها شباك الغريم التقليدي إيفرتون.
وبتمريرته الحاسمة، رفع صلاح رصيده إلى 13 تمريرة، بالإضافة إلى 22 هدفا، أي ما مجموعة 35 مساهمة تهديفية، مع تبقي أربع جولات على نهاية الدوري.
ويعد هذا الموسم الأفضل في تاريخ صلاح من ناحية صناعة الأهداف لزملائه، بالتساوي مع موسم 2016-2017 حين صنع 13 هدفا مع روما بالدوري الإيطالي.
ويقترب صلاح من تحطيم أفضل رقم له في المساهمات التهديفية مع ليفربول، وهو 43 مساهمة (32 هدفا، و11 تمريرة حاسمة)، وذلك في موسم 2017-2018، وحينها كان أول موسم للنجم المصري مع ليفربول.
اللافت أن صلاح يبتعد عن أقرب منافسيه بالمساهمات التهديفية بواقع 12 مساهمة، إذ يملك الكوري الجنوبي هيون مين سون 23 مساهمة، يليه زميله في توتنهام هاري كين بـ20 مساهمة، ثم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ19 مساهمة.
يشار إلى أن صلاح يحتل حاليا الرقم 20 في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بواقع 119، متأخرا بهدفين فقط عن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.
وصلاح بالإضافة إلى الهداف الهولندي السابق رود فان نيستلروي، هما الوحيدان في قائمة أفضل 50 هدافا بتاريخ الدوري الإنجليزي، واللذان لم يصلا إلى 200 مباراة لعب