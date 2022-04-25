النجم المصري صلاح يبدع مجددا ويقترب من تحطيم أفضل أرقامه

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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واصل النجم المصري المتألق محمد صلاح، نثر إبداعاته في الدوري الإنجليزي برفقة ناديه ليفربول. والأحد، قدّم صلاح تمريرة على طبق من ذهب لزميله الأسكتلندي أندرو روبيرتسون، والذي أدخلها شباك الغريم التقليدي إيفرتون.

وبتمريرته الحاسمة، رفع صلاح رصيده إلى 13 تمريرة، بالإضافة إلى 22 هدفا، أي ما مجموعة 35 مساهمة تهديفية، مع تبقي أربع جولات على نهاية الدوري.

ويعد هذا الموسم الأفضل في تاريخ صلاح من ناحية صناعة الأهداف لزملائه، بالتساوي مع موسم 2016-2017 حين صنع 13 هدفا مع روما بالدوري الإيطالي.

ويقترب صلاح من تحطيم أفضل رقم له في المساهمات التهديفية مع ليفربول، وهو 43 مساهمة (32 هدفا، و11 تمريرة حاسمة)، وذلك في موسم 2017-2018، وحينها كان أول موسم للنجم المصري مع ليفربول.

اللافت أن صلاح يبتعد عن أقرب منافسيه بالمساهمات التهديفية بواقع 12 مساهمة، إذ يملك الكوري الجنوبي هيون مين سون 23 مساهمة، يليه زميله في توتنهام هاري كين بـ20 مساهمة، ثم الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ19 مساهمة.

يشار إلى أن صلاح يحتل حاليا الرقم 20 في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بواقع 119، متأخرا بهدفين فقط عن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد.

وصلاح بالإضافة إلى الهداف الهولندي السابق رود فان نيستلروي، هما الوحيدان في قائمة أفضل 50 هدافا بتاريخ الدوري الإنجليزي، واللذان لم يصلا إلى 200 مباراة لعب