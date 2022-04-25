مسام» ينزع 1550 لغماً في اليمن خلال الأسبوع الثالث من أبريل

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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تمكَن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام)، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل (نيسان) 2022م من انتزاع 1550 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 1050 لغماً مضاداً للدبابات، و500 ذخيرة غير متفجرة.

وتمكن فريق «مسام» من نزع 119 لغماً مضاداً للدبابات و85 ذخيرة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 43 لغماً مضاداً للدبابات و43 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، إضافة إلى 212 لغماً مضاداً للدبابات و39 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع فريق «مسام» 274 لغماً مضاداً للدبابات و190 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، و115 لغماً مضاداً للدبابات و20 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان، كما نزع الفريق 287 لغماً مضاداً للدبابات و123 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر أبريل إلى 4523 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 334 ألفاً و60 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة