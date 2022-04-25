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انفجار يستهدف انبوب الغاز المسال شرقي شبوة

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس -غرفة الأخبار
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فجر مجهولون قبل قليل انبوب الغاز المسال التابع لشركة بالحاف شرقي محافظة شبوة .

 

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة بان التفجير استهدف انبوب الغاز المسال بالقرب من مركز مديرية الرضوم بمحافظة شبوة .

 

وأضافت المصادر ان السنة اللهب تصاعدت في المنطقة عقب التفجير .

 

واوضحت المصادر ان الانفجار كان كبيرا وسمع دويه في ارجاء محافظة شبوة .

  
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