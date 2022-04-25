انفجار يستهدف انبوب الغاز المسال شرقي شبوة تفاصيل إجتماع للجنة الامنية العليا ترأسه وزير الدفاع بـ «عـدن» زيارة تفقدية لجرحى منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب مارب برس ينشر أبرز وأهم . قرارات ومخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بمدينة عدن دخول أكثر من 40 ألف معتمر يمني عبر منفذ ”الوديعة“ منذُ مطلع مارس خطة لتطوير العاصمة عدن والمجلس الرئاسي يشكل لجنة لهذا الغرض .. تفاصيل مدير منفذ الوديعة يوضح طبيعة الحركة بالمنفذ حاليا ويعلن دخول 40 ألف معتمر يمني المجلس الرئاسي يتحدث عن مبررات مختلقة ويحمل المليشيات الحوثية المسئولية العميد «طارق صالح» يلتقي عدداً من قيادات حزب الإصلاح بـ «عدن»- دعا إلى ضبط الخطاب السّياسي والإعلامي والوقوف صفاً واحداً ضد العدو المشترك«الحوثي» عاجل: ماكرون رئيساً لفرنسا بنحو 58% من الأصوات
فجر مجهولون قبل قليل انبوب الغاز المسال التابع لشركة بالحاف شرقي محافظة شبوة .
وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة بان التفجير استهدف انبوب الغاز المسال بالقرب من مركز مديرية الرضوم بمحافظة شبوة .
وأضافت المصادر ان السنة اللهب تصاعدت في المنطقة عقب التفجير .
واوضحت المصادر ان الانفجار كان كبيرا وسمع دويه في ارجاء محافظة شبوة .