تفاصيل إجتماع للجنة الامنية العليا ترأسه وزير الدفاع بـ «عـدن»

الإثنين 25 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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عقدت اللجنة الامنية العليا اجتماعا لها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي وبحضور وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدة الحذيفي ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء أحمد اليافعي .

واشادت اللجنة بالتوافق والشراكة والتداول السلمي للسلطة وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً ، الذي شهدتها الساحة الوطنية خلال المرحلة الراهنة ، بما من شأنه الإرتقاء بعمل المؤسسات الشرعية لمواجهة تحديات المرحلة التاريخية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ، وصولا لهدف إستعادة الدولة ونظامها الجمهوري ومؤسساتها، و إنهاء مظاهر الإنقلاب عليها.

ووقف الاجتماع أمام العديد من القضايا الأمنية الهامة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الاجهزة الامنية بما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

واشاد الاجتماع بالإنجازات التي حققتها الاجهزة الامنية خلال الفترة الماضية في المحافظات المحررة من خلال ضبط العديد من الخلايا الارهابية واحباط العديد من المخططات الاجرامية التي تستهدف السكينة العامة للمواطنين .