انفجار يستهدف انبوب الغاز المسال شرقي شبوة تفاصيل إجتماع للجنة الامنية العليا ترأسه وزير الدفاع بـ «عـدن» زيارة تفقدية لجرحى منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب مارب برس ينشر أبرز وأهم . قرارات ومخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بمدينة عدن دخول أكثر من 40 ألف معتمر يمني عبر منفذ ”الوديعة“ منذُ مطلع مارس خطة لتطوير العاصمة عدن والمجلس الرئاسي يشكل لجنة لهذا الغرض .. تفاصيل مدير منفذ الوديعة يوضح طبيعة الحركة بالمنفذ حاليا ويعلن دخول 40 ألف معتمر يمني المجلس الرئاسي يتحدث عن مبررات مختلقة ويحمل المليشيات الحوثية المسئولية العميد «طارق صالح» يلتقي عدداً من قيادات حزب الإصلاح بـ «عدن»- دعا إلى ضبط الخطاب السّياسي والإعلامي والوقوف صفاً واحداً ضد العدو المشترك«الحوثي» عاجل: ماكرون رئيساً لفرنسا بنحو 58% من الأصوات
عقدت اللجنة الامنية العليا اجتماعا لها اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي وبحضور وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدة الحذيفي ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء أحمد اليافعي .
واشادت اللجنة بالتوافق والشراكة والتداول السلمي للسلطة وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً ، الذي شهدتها الساحة الوطنية خلال المرحلة الراهنة ، بما من شأنه الإرتقاء بعمل المؤسسات الشرعية لمواجهة تحديات المرحلة التاريخية الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ، وصولا لهدف إستعادة الدولة ونظامها الجمهوري ومؤسساتها، و إنهاء مظاهر الإنقلاب عليها.
ووقف الاجتماع أمام العديد من القضايا الأمنية الهامة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الاجهزة الامنية بما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار حسب ما ذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
واشاد الاجتماع بالإنجازات التي حققتها الاجهزة الامنية خلال الفترة الماضية في المحافظات المحررة من خلال ضبط العديد من الخلايا الارهابية واحباط العديد من المخططات الاجرامية التي تستهدف السكينة العامة للمواطنين .