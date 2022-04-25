زيارة تفقدية لجرحى منتسبي الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب

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زار مساعد مدير أمن محافظة مأرب للشؤون الامنية العقيد الركن/علي المعمري اليوم الأحد، الجرحى من منتسبي قوات الأمن بمحافظة مارب بتزامن مع شهر رمضان المبارك.
. وخلال الزيارة استمع العقيد الركن المعمري الى الجرحى حول معنوياتهم واحتياجاتهم. مؤكدا اهتمام القيادة بتلمس احوال الجرحى واحتياجاتهم ومشيداً بالبطولات التي سطروها في الدفاع عن الجمهورية.
وعبر المعمري عن بالغ التقدير والاعتزاز بالمواقف والتضحيات الجسيمة ومايسطره ابطال الامن من ملاحم في كلت الجبهتين الامنية واسناد ابطال الجيش والمقاومة الشعبية.