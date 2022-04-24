دخول أكثر من 40 ألف معتمر يمني عبر منفذ ”الوديعة“ منذُ مطلع مارس

الأحد 24 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، الأحد، إن "عدد المعتمرين الذين دخلوا عبر منفذ الوديعة، بلغوا ٤٠ ألف منذ بداية العمرة مطلع شهر شعبان(4 مارس 2022)".

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن الصيعري قوله إن "إجراءات مرور المسافرين عبر المنفذ حاليا، تمضي بصورة طبيعية، وبسهولة دون أي تكدس او ارتداد في المسافرين".

ولفت الى أن "إدارة المنفذ تعمل مع كافة الجهات المعنية على تقديم كل التسهيلات الممكنة في الإجراءات ومرونتها وتذليل الصعوبات امام المعتمرين والمسافرين عبر منفذ الوديعة".

وخلال الأسابيع الماضية شكا مواطنون يمنيون من سوء أحوالهم في منفذ الوديعة البري والذي شهد تكدساً للعشرات من الحافلات استمرت لأيام، وكذا العبث الذي يمارس بحقهم من قبل شركات النقل.