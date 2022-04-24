دخول أكثر من 40 ألف معتمر يمني عبر منفذ ”الوديعة“ منذُ مطلع مارس خطة لتطوير العاصمة عدن والمجلس الرئاسي يشكل لجنة لهذا الغرض .. تفاصيل مدير منفذ الوديعة يوضح طبيعة الحركة بالمنفذ حاليا ويعلن دخول 40 ألف معتمر يمني المجلس الرئاسي يتحدث عن مبررات مختلقة ويحمل المليشيات الحوثية المسئولية العميد «طارق صالح» يلتقي عدداً من قيادات حزب الإصلاح بـ «عدن»- دعا إلى ضبط الخطاب السّياسي والإعلامي والوقوف صفاً واحداً ضد العدو المشترك«الحوثي» عاجل: ماكرون رئيساً لفرنسا بنحو 58% من الأصوات مأرب برس ينشر رواية الشرعية والحوثيين حول أسباب تعثر أول رحلة من مطار صنعاء وقصة الـ 60 راكبا والجوازات المعتمدة وماذا قال المبعوث؟ بوساطة عمانية وتسهيل سعودي.. الإفراج عن معتقلين من 6 جنسيات كانوا محتجزين لدى الحوثي (الأسماء) في أول خطوة تاريخية لها تجاه العرب...تركيا تعلن غلق مجالها الجوي أمام نقل عسكريين روس إلى دولة عربية على بعد 60 كيلومترا من الحدود.. روسيا تنشر الرعب
ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعا اليوم الاحد، كُرس لمناقشة خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي وعبدالرحمن المحرمي.
وناقش الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات، والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي.
وتنص الخطة على تطوير عدن في كافة القطاعات وخصوصا الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشاريع المتعثرة خلال الفترة الماضية.
كما تنص الخطة على سرعة إعادة تأهيل الطريق البحري ومصافي عدن، ومشاريع حيوية أخرى.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والمالية ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، تتولى إعداد خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين الخدمات وخصوصا الكهرباء.
ووجه مجلس القيادة، اللجنة بإعداد الخطة الخاصة بمدينة عدن بشكل عاجل، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها أسبوع.