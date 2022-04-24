خطة لتطوير العاصمة عدن والمجلس الرئاسي يشكل لجنة لهذا الغرض .. تفاصيل

الأحد 24 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-عدن

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ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعا اليوم الاحد، كُرس لمناقشة خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي وعبدالرحمن المحرمي.

وناقش الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات، والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي.

وتنص الخطة على تطوير عدن في كافة القطاعات وخصوصا الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشاريع المتعثرة خلال الفترة الماضية.

كما تنص الخطة على سرعة إعادة تأهيل الطريق البحري ومصافي عدن، ومشاريع حيوية أخرى.

وأقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والمالية ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، تتولى إعداد خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين الخدمات وخصوصا الكهرباء.

ووجه مجلس القيادة، اللجنة بإعداد الخطة الخاصة بمدينة عدن بشكل عاجل، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها أسبوع.