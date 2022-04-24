دخول أكثر من 40 ألف معتمر يمني عبر منفذ ”الوديعة“ منذُ مطلع مارس خطة لتطوير العاصمة عدن والمجلس الرئاسي يشكل لجنة لهذا الغرض .. تفاصيل مدير منفذ الوديعة يوضح طبيعة الحركة بالمنفذ حاليا ويعلن دخول 40 ألف معتمر يمني المجلس الرئاسي يتحدث عن مبررات مختلقة ويحمل المليشيات الحوثية المسئولية العميد «طارق صالح» يلتقي عدداً من قيادات حزب الإصلاح بـ «عدن»- دعا إلى ضبط الخطاب السّياسي والإعلامي والوقوف صفاً واحداً ضد العدو المشترك«الحوثي» عاجل: ماكرون رئيساً لفرنسا بنحو 58% من الأصوات مأرب برس ينشر رواية الشرعية والحوثيين حول أسباب تعثر أول رحلة من مطار صنعاء وقصة الـ 60 راكبا والجوازات المعتمدة وماذا قال المبعوث؟ بوساطة عمانية وتسهيل سعودي.. الإفراج عن معتقلين من 6 جنسيات كانوا محتجزين لدى الحوثي (الأسماء) في أول خطوة تاريخية لها تجاه العرب...تركيا تعلن غلق مجالها الجوي أمام نقل عسكريين روس إلى دولة عربية على بعد 60 كيلومترا من الحدود.. روسيا تنشر الرعب
اعلن منفذ الوديعة البري،اليوم الاحد دخول أكثر من 40 ألف معتمر يمني عبر المنفذ منذ مطلع شهر شعبان.
وقال مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، إن عدد المعتمرين الذين دخلوا عبر منفذ الوديعة، بلغوا 40 ألف منذ بداية العمرة مطلع شهر شعبان(4 مارس 2022)".
ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الصيعري قوله إن إجراءات مرور المسافرين عبر المنفذ حاليا، تمضي بصورة طبيعية، وبسهولة دون أي تكدس او ارتداد في المسافرين.
ولفت الى أن إدارة المنفذ تعمل مع كافة الجهات المعنية على تقديم كل التسهيلات الممكنة في الإجراءات ومرونتها وتذليل الصعوبات امام المعتمرين والمسافرين عبر منفذ الوديعة.
وتوففت الرحلات البرية الاسبوع الماضي عبر منفذ الوديعة لمدة يومين(من الأحد الى الثلاثاء) بسبب تكدس الحافلات والازحام الشديد الذي شهده المنفذ.