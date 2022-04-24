مدير منفذ الوديعة يوضح طبيعة الحركة بالمنفذ حاليا ويعلن دخول 40 ألف معتمر يمني

الأحد 24 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن منفذ الوديعة البري،اليوم الاحد دخول أكثر من 40 ألف معتمر يمني عبر المنفذ منذ مطلع شهر شعبان.

وقال مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، إن عدد المعتمرين الذين دخلوا عبر منفذ الوديعة، بلغوا 40 ألف منذ بداية العمرة مطلع شهر شعبان(4 مارس 2022)".

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الصيعري قوله إن إجراءات مرور المسافرين عبر المنفذ حاليا، تمضي بصورة طبيعية، وبسهولة دون أي تكدس او ارتداد في المسافرين.

ولفت الى أن إدارة المنفذ تعمل مع كافة الجهات المعنية على تقديم كل التسهيلات الممكنة في الإجراءات ومرونتها وتذليل الصعوبات امام المعتمرين والمسافرين عبر منفذ الوديعة.

وتوففت الرحلات البرية الاسبوع الماضي عبر منفذ الوديعة لمدة يومين(من الأحد الى الثلاثاء) بسبب تكدس الحافلات والازحام الشديد الذي شهده المنفذ.