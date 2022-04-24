المجلس الرئاسي يتحدث عن مبررات مختلقة ويحمل المليشيات الحوثية المسئولية

الأحد 24 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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حمّل مجلس القيادة الرئاسي، مليشيا الحوثي، التابعة لإيران، مسؤولية مفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال اختلاق مبررات تهدف بالدرجة الأولى للتنصل من الهدنة، وإفشال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشار المجلس الرئاسي، في اجتماع عقده، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، إلى عرقلة المليشيا الحوثية تسيير أول رحلة من مطار صنعاء الدولي والتي كانت مقررة اليوم الأحد بموجب الهدنة الأممية.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، في الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس، عيدروس الزُبيدي، وطارق صالح، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبدالرحمن المحرمي، الموقف الذي سبق وأن أعلنت عنه الحكومة، بالحرص على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين دون استثناء أو مقايضة في الملفات الإنسانية.