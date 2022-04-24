المجلس الرئاسي يتحدث عن مبررات مختلقة ويحمل المليشيات الحوثية المسئولية العميد «طارق صالح» يلتقي عدداً من قيادات حزب الإصلاح بـ «عدن»- دعا إلى ضبط الخطاب السّياسي والإعلامي والوقوف صفاً واحداً ضد العدو المشترك«الحوثي» عاجل: ماكرون رئيساً لفرنسا بنحو 58% من الأصوات مأرب برس ينشر رواية الشرعية والحوثيين حول أسباب تعثر أول رحلة من مطار صنعاء وقصة الـ 60 راكبا والجوازات المعتمدة وماذا قال المبعوث؟ بوساطة عمانية وتسهيل سعودي.. الإفراج عن معتقلين من 6 جنسيات كانوا محتجزين لدى الحوثي (الأسماء) في أول خطوة تاريخية لها تجاه العرب...تركيا تعلن غلق مجالها الجوي أمام نقل عسكريين روس إلى دولة عربية على بعد 60 كيلومترا من الحدود.. روسيا تنشر الرعب في أرقام كارثية ...تقارير تكشف عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا مسؤول حوثي يقتل والدته وشقيقه ويجرح اثنين آخرين المبعوث الأممي يدعو الأطراف إلى التوصل إلى حل بشأن إجراءات رحلات مطار صنعاء
ألتقى العميد طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح عبدالرزاق الهجري، وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح أحمد القميري.
واستعرض اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها مخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض
وأكد العميد طارق صالح، أنَّ التطوُّرات الأخيرة تؤسِّس لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن عنوانها التوافق والاصطفاف في مواجهة الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها مواجهة المليشيات الحوثية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية حسب ما ذكرت وكالة 2 ديسمبر.
وشدَّد العميد طارق صالح، على ضرورة استفادة القوى السّياسية كافّة من دروس الماضي، والعمل بجد وإخلاص من أجل الوطن، والوقوف صفاً واحداً ضد الأصوات النشاز التي تسعى لاستجرار صراعات الماضي وإشغال اليمنيين بمعارك بينيّة، وصرفهم عن معركتهم المصيريّة مع العدو الوحيد والمشترك متمثلاً بالمليشيات الحوثية.
ودعا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تفعيل لجان تواصل وتنسيق بين المكونات السّياسية، وضبط الخطاب السّياسي والإعلامي، وإنشاء ميثاق شرف لعزل منابر التحريض والفتنة.
وأشاد العميد طارق صالح بمواقف الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودورهم في لمِّ شمل اليمنيين وتوحيد صفهم، والدعم المتواصل الذي يقدمونه في المجالات السّياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.
من جانبهم بارك قيادات التجمع اليمني للإصلاح للعميد طارق صالح بمناسبة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدين دعم المجلس، وتوحيد الجهود والإمكانات في معركة استعادة الدولة، مشيدين بمواقف العميد طارق صالح الثابتة والراسخة في مواجهة المليشيات الحوثية.