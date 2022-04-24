عاجل: ماكرون رئيساً لفرنسا بنحو 58% من الأصوات

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أعيد،اليوم الأحد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع.
وحصد ماكرون الوسطي ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، وفق تلك التقديرات.
فيما راوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%، بحسب فرانس برس.