عاجل: ماكرون رئيساً لفرنسا بنحو 58% من الأصوات

الأحد 24 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 322

أعيد،اليوم الأحد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع.

وحصد ماكرون الوسطي ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات متقدماً على مرشحة التجمع الوطني التي حازت ما بين 41.8 و42.4% من الأصوات، وفق تلك التقديرات.

فيما راوحت نسبة الامتناع عن التصويت بين 27.8 و29.8%، بحسب فرانس برس.