بوساطة عمانية وتسهيل سعودي.. الإفراج عن معتقلين من 6 جنسيات كانوا محتجزين لدى الحوثي (الأسماء)

الأحد 24 إبريل-نيسان 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أشادت وزيرة خارجية بريطانيا، اليوم الأحد، بجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في تأمين الإفراج عن بريطاني احتجزه الحوثي في أبريل لعام 2017.

وكتبت ليز تراس، عبر حسابها في تويتر، "سعيدة بإطلاق سراح لوك سيمونز، الذي احتُجز بشكل غير قانوني دون تهمة أو محاكمة منذ 2017 في اليمن من قبل الحوثيين، وسيعاد لم شمله بأسرته قريبًا".

كما تابعت "أشيد بشركائنا في السعودية وعمان على تأمين إطلاق سراحه".

واحتجزت ميليشيا الحوثي لوك سيمونز في العاصمة صنعاء، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا (على الرغم من أنه لم توجه إليه أي تهمة رسمية أمام القضاء على الإطلاق)، وهو ادعاء تنفيه عائلته بشدة.

وقالت عائلته إن ذراع سايمونز 29 عاماً كُسرت خلال أحد الاستجوابات في محاولة لإجباره على الاعتراف، مشيرة إلى أن صحته الجسدية والعقلية تدهورت في حبسه الانفرادي.

يشار إلى أن وزارة الخارجية العمانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن السلطنة ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء ونقلهم إلى مسقط.

وأضافت الوزارة في بيان أن "السلطنة نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن واخرين من ميانمار واثيوبيا، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة".

كما أضافت الوزارة أنه تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

هذا وعبر السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، اليوم الأحد، عن سعادته لإطلاق سراح بريطاني احتجزه الحوثي في أبريل لعام 2017، موجها شكره للدور السعودي والعماني في ذلك.

وكتب عبر حسابه في "تويتر"، "سعيد للغاية أنه بعد 5 سنوات من اعتقاله بشكل غير قانوني، تم إطلاق سراح لوك سيمونز أخيرا وسيتم جمع شمله مع عائلته".

كما أضاف "شكراً جزيلاً لشركائنا السعوديين والعمانيين على دعمهم الحاسم في تأمين إطلاق سراح لوك".

فيما يلي اسماء الرعايا الاجانب المفرج عنهم وجنسياتهم ،كما نشرتهم الخارجية العمانية..