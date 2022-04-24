في أول خطوة تاريخية لها تجاه العرب...تركيا تعلن غلق مجالها الجوي أمام نقل عسكريين روس إلى دولة عربية على بعد 60 كيلومترا من الحدود.. روسيا تنشر الرعب في أرقام كارثية ...تقارير تكشف عن خسائر الجيش الروسي بأوكرانيا مسؤول حوثي يقتل والدته وشقيقه ويجرح اثنين آخرين المبعوث الأممي يدعو الأطراف إلى التوصل إلى حل بشأن إجراءات رحلات مطار صنعاء وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع يلتقي مدراء مكاتب الإعلام في عدد من المحافظات رونالدينيو يثير سخط الجماهير العربية من جديد مسؤول روسي كبير يكشف عن حدث قد يولد شرارة حرب عالمية ثالثة الفيفا يعاقب منتخبا عربيا صحيفة مشهورة تكشف عن 10 دول أوروبية زودت روسيا بمعدات مزدوجة الاستخدام التفافا على العقوبات
قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، إن روسيا نشرت قاذفات صواريخ إسكندر-إم المتنقلة على بعد 60 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.
وفي تحديثها الصباحي اليومي عن تطورات الحرب قالت القوات المسلحة الأوكرانية: "زاد العدو من عدد القوات في منطقة بيلغورود من خلال نقل وحشد وحدات إضافية".
وأضافت: "وفقا للمعلومات المتاحة، تم نشر قاذفات صواريخ إسكندر-إم على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول موقع نشرها.
ومدينة بيلغورود هي المركز الإداري لمنطقة بيلغورود الروسية شمالي الحدود مع أوكرانيا.
شهران على حرب أوكرانيا.. "جردة حساب" لأخطر هجوم روسي تم استهداف منشأة لوجستية في المطار العسكري قرب أوديسا روسيا تعلن استهداف "هدف ثمين" بأوديسا.. وهذه حصيلة القتلى محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا.
غروسي: أوكرانيا تريد كمية كبيرة من المعدات لمحطات النووي وحل صاروخ إسكندر، وهو نظام صاروخي باليستي متحرك أطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم إس.إس-26 ستون، محل صاروخ سكود السوفيتي.
ويصل مدى صواريخ إسكندر ثنائية التوجيه إلى 500 كيلومتر ويمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية.
وقالت روسيا، الجمعة، إنها تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل، وتقول كييف إن هذا يُظهر أن موسكو لديها أهداف أوسع من هدفها المعلن المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا و"تخليصها من النازيين".
وتصف أوكرانيا والغرب الاجتياح، الذي دخل شهره الثالث الآن، بأنه حرب عدوانية غير مبررة