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مسؤول حوثي يقتل والدته وشقيقه ويجرح اثنين آخرين

الأحد 24 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أقدم قيادي حوثي في محافظة عمران، شمالي اليمن، على قتل والدته وشقيقه وجرح شخصين آخرين بعد خلاف نشب بين الشقيقين حول مكان معيشة والدتهم.

وأكدت مصادر محلية في مديرية مسور التابعة لمحافظة عمران أن خالد العنصور المعين من قبل ميليشيا الحوثي مديرا لمديرية "السود" أقدم مساء السبت على قتل والدته وشقيقه محمد علي العنصور وجرح شخصين آخرين أحدهما سائق السيارة والذي لا تزال حالتهما خطيرة .

وأفادت، أن المدعو العنصور قام بارتكاب هذه الجريمة في منطقة "بيت عذاقة" بمديرية مسور بعد خلاف نشب بينه وبين شقيقه بمكان مكوث والدتهما في خواتيم رمضان.

وأضافت المصادر أن شقيقه قرر أخذ والدته حسب رغبتها لتعيش معه في منزله بمدينة عمران ولكن شقيقه الجاني لحق بهم إلى منتصف الطريق وباشرهم ومن معهم في نفس السيارة بالرصاص فقتل والدته وشقيقه وأصاب شخصين آخرين.

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