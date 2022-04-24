وكيل وزارة الإعلام أحمد ربيع يلتقي مدراء مكاتب الإعلام في عدد من المحافظات

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التقى وكيل وزارة الإعلام المساعد أحمد ربيع اليوم بمدينة مأرب مدراء عموم مكاتب الإعلام بمحافظات مأرب والجوف وذمار وعمران وريمة والمحويت.
وخلال اللقاء ناقش الوكيل ربيع عددا من القضايا ذات الصلة بالأوضاع الإعلامية في المحافظات، وإسناد جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق الأهداف المرحلية، وعلى رأسها الانتصار على المشروع الإيراني في اليمن.
وأكد اللقاء على الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام الرسمي والعاملون في وسائل الإعلام الحكومية بالمحافظات في دعم وإسناد المعركة الوطنية والتوجهات الحكومية في مختلف الظروف والمراحل.. معربين عن ارتياحهم للتطورات الأخيرة على الساحة السياسية على رأسها الجهود التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي نحو توحيد الطاقات للانتصار ضد مليشيا الحوثي التي تسببت في كل هذه المعاناة للشعب اليمني.
ودعا المشاركون في اللقاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى الاهتمام بالإعلام الرسمي، ومنتسبيه وإسناد وسائل الإعلام الرسمية التي تمثل النافذة الأهم والتي تخاطب من خلالها الحكومة الشعب اليمني بمختلف مكوناته وأطيافه