صحيفة مشهورة تكشف عن 10 دول أوروبية زودت روسيا بمعدات مزدوجة الاستخدام التفافا على العقوبات

الأحد 24 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت صحيفة "تيليغراف" بأن عددا من دول الاتحاد الأوروبي صدرت إلى روسيا كميات كبيرة من المعدات والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التفافا على العقوبات ضد موسكو التي فرضت سنة 2014.

ونقلت "تيليغراف" في تقرير نشرته أمس الجمعة عن تحاليل للاتحاد الأوروبي أن 10 دولا أعضاء في التكتل استفادت من ثغرات في حظر التعامل في قطاع الصناعات العسكرية المفروض من قبل التكتل على موسكو عام 2014، وصدرت إلى روسيا أسلحة ومعدات عسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 350 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 78% من تلك الصادرات جاءت من قبل فرنسا (152 مليون يورو) وألمانيا (121 مليون يورو)، وتليهما إيطاليا (19 مليون يورو) وبريطانيا (2.4 مليون يورو) والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك (49.3 مليون يورو إجمالا).

ووفقا لبيانات الصحيفة، تشمل هذه الصادرات الفرنسية قنابل وصواريخ وطوربيدات، بالإضافة إلى كاميرات تصوير حراري لأكثر من ألف دبابة روسية ونظم ملاحة لمقاتلات ومروحيات هجومية.

يذكر أن روسيا بدورها تصدر ذخائر ومعدات عسكرية لدول غربية بينها الولايات المتحدة، التي كانت تستورد قبل العقوبات بنادق وذخائر وقذائف من روسيا