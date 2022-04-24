”فضيحة شحنة ادوية ابيدون“.. ”جريمة قتل جماعي“ يرتكبها القضاء بعدن (وثائق حصرية) قيادة مجموعة شركات هائل سعيد وشركاه في دبي تحتفل بمرور15 عاما على تأسيس شركة Midstar نائب رئيس البرلمان اليمني يكشف لـ”مأرب برس“ سبب مغادرة ”البركاني“ وعدد من أعضاء المجلس ”عدن“ وموعد عودتهم صحيفة سعودية تقول أن نجاح المجلس الرئاسي في اليمن مشروط بأمر واحد أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم وأسعار الذهب في عدن وصنعاء تصريحات لمسئول كبير في التعاون الخليجي تؤكد استعداد المجلس اتخاذ خطوات اضافية للشراكة مع اليمن فعالية بحضرموت تثير ضجة وشباب يظهرون بصور غريبة.. شاهد رغم الحظر الأوروبي... فرنسا وألمانيا باعتا أسلحة لروسيا بـ295 مليون دولار الأمم المتحدة تعلن تنظيم حدث دولي لجمع التبرعات لمواجهة تهديد الناقلة صافر مجلس الرئاسة يواصل اجتماعاته بـ”عدن“ وعدد من المسؤولين يعودون إلى ”الرياض“
كشفت وثائق رسمية، عن ”جريمة قتل جماعي“، ارتكبها رئيس المحكمة التجارية بعدن، القاضي حمدي أحمد سلطان، تمثلت بما بات يعرف بـ”فضيحة شحنة ادوية ابيدون“، المهربة والمنتهية الصلاحية.
وبحسب الوثائق الحصرية التي حصل عليها ”مأرب برس“، فقد أصدر القاضي حكما قضائيا يقضي بإدخال شحنة أدوية مهربة من ميناء عدن، بعد تعرضها للتلف برصيف وحر وشمس الميناء طوال قرابة عام ونصف، وبعيدا عن اي أجواء لحفظ وتبريد الأدوية“.
وصدر القرار بعد احتجاز الكمية (6500 باكت)، في جمارك المنطقة الحرة، ورفع دعوى قضائية، كونها مهربة ومجهولة المصدر، بحسب الوثائق، التي كشفت عن تورط القضاء الذي اصدر حكما بالسماح بدخولها، في جريمة "قتل جماعي".
وبينت الوثائق ان محاولة إدخال تلك الشحنة جاء ببيانات مزورة اولا وخلافا لنوعيتها.
وكشفت وثيقة أخرى عن رسالة شكوى واحتجاج من وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، طلب فيها باعادة النظر في الحكم.
وبينت احدى الوثائق، عن اخلاء جمرك المنطقة الحرة بعدن مسؤوليته، من السماح بدخول الشحنة، وحمل المسؤولية على المحكمة التجارية التي أصرت على السماح بدخولها، وارسالها مندوب من قبلها لتنفيذ الحكم.