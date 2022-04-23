”فضيحة شحنة ادوية ابيدون“.. ”جريمة قتل جماعي“ يرتكبها القضاء بعدن (وثائق حصرية) قيادة مجموعة شركات هائل سعيد وشركاه في دبي تحتفل بمرور15 عاما على تأسيس شركة Midstar نائب رئيس البرلمان اليمني يكشف لـ”مأرب برس“ سبب مغادرة ”البركاني“ وعدد من أعضاء المجلس ”عدن“ وموعد عودتهم صحيفة سعودية تقول أن نجاح المجلس الرئاسي في اليمن مشروط بأمر واحد أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم وأسعار الذهب في عدن وصنعاء تصريحات لمسئول كبير في التعاون الخليجي تؤكد استعداد المجلس اتخاذ خطوات اضافية للشراكة مع اليمن فعالية بحضرموت تثير ضجة وشباب يظهرون بصور غريبة.. شاهد رغم الحظر الأوروبي... فرنسا وألمانيا باعتا أسلحة لروسيا بـ295 مليون دولار الأمم المتحدة تعلن تنظيم حدث دولي لجمع التبرعات لمواجهة تهديد الناقلة صافر مجلس الرئاسة يواصل اجتماعاته بـ”عدن“ وعدد من المسؤولين يعودون إلى ”الرياض“
احتفلت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه بمرور 15 عاما على تأسيس شركة Midstar في مقرها الرئيسي بمدينة دبي وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة المجموعة الحاج عبدالجبار هائل سعيد انعم وعدد من قيادات المجموعة والشركة.
وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة عضو مجلس الادارة شوقي احمد هائل سعيد " لقد سعدت بمشاركة الوالد عبد الجبار هائل رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وبحضور قيادات الإدارات الداعمه للمجموعة الإحتفال بمناسبة مرور 15 سنه على تأسيس الشركة الشقيقة MIDSTAR" .
ووجه الشكر الجزيل للأخوة وليد علي محمد سعيد أنعم وعبد الله عبد الجبار هائل سعيد أنعم وكل منتسبي الشركه على هذا الحفل الرائع".