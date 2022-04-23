نائب رئيس البرلمان اليمني يكشف لـ”مأرب برس“ سبب مغادرة ”البركاني“ وعدد من أعضاء المجلس ”عدن“ وموعد عودتهم

السبت 23 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف نائب رئيس البرلمان اليمني، محسن باصرة، السبت 23 أبريل/نيسان، عن سبب مغادرة رئيس البرلمان وعدد من أعضاء المجلس العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من وصولهم.

وقال باصرة لـ”مأرب برس“، ان ”مجلس النواب انهى جدول اعماله لهذه الفترة، مع ان المجلس لايعمل في شهر رمضان اصلا، ولكن للفراغ الحاصل بعد ان فوض الرئيس السابق صلاحياته دون رجعة، لقيادة المجلس الرئاسي مما أضطر لانعقاد المجلس“.

وأضاف: ”.. ولان الحكومة قدمت مشرعها لنيل الثقة منذ فترة طويلة، وايضا قدمت مشاريع ميزانية الدولة للعام 2022م فانعقد المجلس وانهى اعماله ورفع جلساته الى بعد العيد لمواصلة اعماله الرقابية والتشريعية ان شاء الله تعالى“.

والجمعة، غادر العاصمة المؤقتة، عدن كلا من رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، برفقة أعضاء من المجلسين، وبعض أعضاء لجنة التشاور ومسؤولين في عدة مناصب حكومية.

ووصل رئيس مجلس النواب ورئيس الشورى وأعضاء في المجلسين قبل أقل من أسبوع إلى مدينة عدن لحضور اليمين الدستورية التي أداها رئيس المجلس الرئاسي، كما صوت مجلس النواب الخميس لمنح الحكومة الثقة وأقر الميزانية العامة للدولة.

وتباينت ردود فعل اليمنيين بين متفائل ومتشائم، بشأن عودة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى عدن والعمل من داخل الوطن بعد اغتراب دام قرابة 8 سنوات منذ بدء الحرب في فنادق الرياض وبعض العواصم العربية.