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أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم وأسعار الذهب في عدن وصنعاء

السبت 23 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء السبت 23/04/2022:

الاسعار في صنعاء: 

 شراء الدولار 559

بيع الدولار 565

شراء السعودي 148.20

بيع السعودي 149

أسعار الصرف في عدن:

 شراء الدولار 945

بيع الدولار 970

شراء السعودي 250

بيع السعودي 260

*أسعار الذهب 

في صنعاء

جنيه الذهب

شراء = 247,000 ريال 

بيع = 252,000 ريال 

جرام عيار 21 

شراء = 30,800 ريال 

بيع = 32,800 ريال 

 أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 400,000 ريال 

بيع = 410,000 ريال 

جرام عيار 21 

شراء = 51,000 ريال 

بيع = 56,000 ريال

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