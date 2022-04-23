أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي مساء اليوم وأسعار الذهب في عدن وصنعاء

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أسعار صرف بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء السبت 23/04/2022:
الاسعار في صنعاء:
شراء الدولار 559
بيع الدولار 565
شراء السعودي 148.20
بيع السعودي 149
أسعار الصرف في عدن:
شراء الدولار 945
بيع الدولار 970
شراء السعودي 250
بيع السعودي 260
*أسعار الذهب
في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 247,000 ريال
بيع = 252,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 30,800 ريال
بيع = 32,800 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 400,000 ريال
بيع = 410,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 51,000 ريال
بيع = 56,000 ريال