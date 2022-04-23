الدولار يقترب من الـ1000.. انهيار متسارع للريال اليمني بعد أيام من تحسنه الكبير (تعرف على آخر تحديثات أسعار الصرف)

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عاود الريال اليمني الانهيار أمام العملات الأجنبية، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بعد أيام من تحسنه متأثراً بالمستجدات السياسية الجديدة.
مصادر مصرفية بعدن، قالت لـ”مأرب برس“، أن سعر الدولار الأمريكي ارتفع في تداولات، الجمعة، إلى 945 ريالاً، بينما سجل الريال السعودي 250 ريالاً للريال الواحد.
وكانت قد تراجعت قيمة العملات الأجنبية مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، بالتزامن مع إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، واعلان بدء "الهدنة"، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 762 ريالاً، وتراجع الريال السعودي إلى 200 ريال.