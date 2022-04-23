وفد عماني رفيع يصل صنعاء لمناقشة تطورات ”الهدنة“ وجهود وقف الحرب

السبت 23 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وصل وفد عماني رفيع المستوى، الجمعة 22 أبريل/نيسان، إلى مطار صنعاء الدولي لبحث متابعة الهدنة الأممية وجهود إنهاء الحرب مع قيادات جماعة الحوثي.

وقالت وسائل إعلام عمانية وأخرى تابعة للحوثيين، إن وفد من المكتب السلطاني العماني وصل برفقة متحدث الجماعة محمد عبد السلام إلى مطار صنعاء الدولي، في إطار استكمال دور سلطنة عمان في متابعة الهدنة والسعي لوقف الحرب والنقاش مع رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى للجماعة”.

وقال متحدث الحوثيين محمد عبدالسلام في تغريدة على تويتر”، “وصلنا قبل قليل إلى العاصمة اليمنية صنعاء برفقة وفد عماني رفيع المستوى إلى العاصمة صنعاء” دون مزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع ان يناقش الوفد العماني مع الحوثيين، سبل تثبيت الهدنة الأممية في ظل تبادل الأطراف المعنية الخروقات، والدفع بالحوثيين نحو المشاورات مع المجلس الرئاسي اليمن، وكذلك فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدات 1 أبريل/نيسان الجاري.

الجدير بالذكر أن وفد عماني كان قد زار صنعاء، في الخامس من يونيو 2021، رفقة مشؤول وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام المقيم بمسقط في زيارة هي الأولي استغرقت أيام.

ومؤخرا كثفت سلطنة عمان جهودها الرامية إلى إنهاء الحرب، بما يحقق السلام والاستقرار عبر عملية سياسية شاملة” في البلاد.

وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع الحوثيين، حيث يقيم وفد الجماعة المفاوض في مسقط بشكل شبه دائم.