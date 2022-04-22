شرطة عدن تعلن حظر ”الدراجات النارية“ وتمهل مالكيها 3 أيام لإخراجها حصاد خروقات الحوثي للهدنة في مختلف الجبهات خلال 24 ساعة الماضية الحكومة اليمنية تطلب دعم البنك الدولي لتحقيق التعافي الاقتصادي وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكرياً في «عدن» ويؤكد على أهمية تلاحم الصف الجمهوري لإنهاء الانقلاب «الحوثي» سفير سعودي يكشف موعد انتهاء الحرب في اليمن تفاصل سقوط أغبى لص في العالم. القوات الروسية تأسر أول عربي يشارك في القتال في أوكرانيا وتكشف عن جنسيته وزير الدفاع يترأس اجتماعا في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمحاور التابعة لها بمحافظة عدن برشلونة يستفيق بالفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر 2022 في عدة دول
أعلنت إدارة شرطة عدن، الجمعة 22 أبريل/نيسان، أنها أقرت حظر حركة الدراجات النارية وأمهلت مالكيها 3 أيام لإخراجها من العاصمة المؤقتة لليمن.
وأفاد المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن بأن "مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعبي أقر منع حركة الدراجات النارية في كافة مديريات وشوارع العاصمة عدن".
وشدد اللواء الشعيبي على أن هناك حملة أمنية شاملة سوف تصادر كافة الدراجات في المدينة، ولن تستثني أحدا، وفق البيان.
وأوضح بأن قوات الأمن حددت ثلاثة أيام مهلة لجميع مالكي الدراجات النارية سواء الدراجات المعروفة أو تلك أبو ثلاث عجلات من أجل إخراج دراجاتهم من العاصمة عدن قبل موعد الحملة لكي لا يتم مصادرتها وإتلافها.
كما تمنى من الجميع التعاون مع الأمن أجل إنجاح هذه الحملة التي قال إنها "تهدف إلى تحسين وجه المدينة وتنظيم خطوط السير وبث روح السلام في العاصمة عدن".
وقال الشعيبي إن "الدراجات النارية باتت تمثل خطرا حقيقيا حيث باتت وسيلة هامة للخارجين عن القانون لتنفيذ جرائمهم إضافة الى كونها تشكل عائق كبير إمام حركة السير في العاصمة عدن".
وتأتي هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها السلطات الحكومية لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، مع انتقال مؤسسة الرئاسة اليمنية للعمل منها.
والثلاثاء، أدى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والذي انعقد لأول مرة في عدن منذ إعلانها عاصمة مؤقتة للبلاد.