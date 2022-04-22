حصاد خروقات الحوثي للهدنة في مختلف الجبهات خلال 24 ساعة الماضية

الجمعة 22 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومارب.

ورصدت قوات الجيش 71 خرقاً للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي يوم امس الخميس (21 ابريل). منها 24 في محوري البرح وحيس، و19 في جبهات حجة و12 في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمارب، و8 خروقات في جبهات محور تعز، و7 في جبهات الجوف، وخرقاً واحداً في جبهة كتاف بصعدة حسب ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

واستمرّت المليشيا الحوثية في إطلاق النار من سلاح المدفعية والعيارات المختلفة على مواقع قواتنا في كافة الجبهات، وكذا استهداف متكرر لأعيان مدنية شرق حيس وفي مديرية مقبنة غرب تعز بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5.

واستهدفت عددًا من المواقع العسكرية بالطائرات المسيّرة المفخخة، وتسببت إحدى هذه الهجمات بإعطاب سيار إسعاف تابعة لقواتنا في جبهة الجدافر شرق مدينة الحزم بالجوف

كما استمرّت مليشيات الحوثي في بناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى عدّة جبهات في مارب وإلى مواقع في محور حيس بالحديدة. بالتزامن مع تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر.