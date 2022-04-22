شرطة عدن تعلن حظر ”الدراجات النارية“ وتمهل مالكيها 3 أيام لإخراجها حصاد خروقات الحوثي للهدنة في مختلف الجبهات خلال 24 ساعة الماضية الحكومة اليمنية تطلب دعم البنك الدولي لتحقيق التعافي الاقتصادي وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكرياً في «عدن» ويؤكد على أهمية تلاحم الصف الجمهوري لإنهاء الانقلاب «الحوثي» سفير سعودي يكشف موعد انتهاء الحرب في اليمن تفاصل سقوط أغبى لص في العالم. القوات الروسية تأسر أول عربي يشارك في القتال في أوكرانيا وتكشف عن جنسيته وزير الدفاع يترأس اجتماعا في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمحاور التابعة لها بمحافظة عدن برشلونة يستفيق بالفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر 2022 في عدة دول
طلبت الحكومة اليمنية، الجمعة 22 أبريل/نيسان، من البنك الدولي دعمها لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء بين وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، نشرت مضمونه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال باذيب، إن "اليمن يعول على البنك الدولي في تخطي الدعم الطارئ وتقديم المساهمة في معالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية التي تواجه مسألة الأمن الغذائي".
وحث الوزير البنك الدولي على "استمرار دعمه للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المنتجة لخلق فرص عمل واستقرار الاقتصاد".
بدوره أكد حسن، حسب الوكالة، "استمرار دعم المجموعة لمشاريع التنمية في اليمن".
ولفت إلى "حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة".
ومنذ أشهر يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.