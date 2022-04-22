الحكومة اليمنية تطلب دعم البنك الدولي لتحقيق التعافي الاقتصادي

الجمعة 22 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طلبت الحكومة اليمنية، الجمعة 22 أبريل/نيسان، من البنك الدولي دعمها لتحقيق التعافي الاقتصادي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، نشرت مضمونه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال باذيب، إن "اليمن يعول على البنك الدولي في تخطي الدعم الطارئ وتقديم المساهمة في معالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية التي تواجه مسألة الأمن الغذائي".

وحث الوزير البنك الدولي على "استمرار دعمه للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المنتجة لخلق فرص عمل واستقرار الاقتصاد".

بدوره أكد حسن، حسب الوكالة، "استمرار دعم المجموعة لمشاريع التنمية في اليمن".

ولفت إلى "حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة".

ومنذ أشهر يعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.