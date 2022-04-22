وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكرياً في «عدن» ويؤكد على أهمية تلاحم الصف الجمهوري لإنهاء الانقلاب «الحوثي»

الجمعة 22 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، إن المرحلة الاستثنائية تفرض على جميع الاحرار تعزيز تلاحم الصف الجمهوري واسناد عملية استكمال الانتقال السياسي وانهاء التمرد والانقلاب الحوثي.

جاء ذلك خلال ترؤسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمحاور التابعة لها، لمناقشة مجمل الأوضاع الميدانية والعسكرية في ضوء التطورات الجارية.

وخلال الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي، حث الفريق المقدشي على العمل المشترك وتنظيم التعاون بين مختلف المناطق والمحاور ورفع مستوى الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة وتحرير الوطن من براثن المليشيا الحوثية ومشروعها الايراني.

وشدد على ضرورة الاهتمام بمنتسبي الجيش ورفع كفاءتهم قتاليا ومعنويا وتحسين مستوى تدريبهم وتأهيلهم والحفاظ على عقيدتهم وولائهم الوطني، وتوحيد المجهود الرئيسي نحو العدو الحوثي الذي يتهدد اليمن والأمن العالمي.

وأوضح وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية الموحدة والمتماسكة هي الأساس المتين والدرع الصلب لامن اليمن واستقراره وسلامته.

من جهتهم جدد القادة استعدادهم الدائم للقيام بالدور المنوط بهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم ومواصلة التضحيات والنضال في سبيل خدمة الوطن وتلبية تطلعات الشعب وخياراته.