سفير سعودي يكشف موعد انتهاء الحرب في اليمن

الجمعة 22 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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كشف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، خلال برنامج تليفزيوني، عن الأمور التي من شأنها، إنهاء الحرب في اليمن. وأوضح السفير “آل جابر” خلال لقائه مع برنامج “الليوان” الذي يبث على قناة “روتانا خليجية” أن التوقيت الذي ستنتهي فيه الحرب في اليمن يتعلق بأن يتوقف الحوثيون عن إطلاق النار، والدخول في مفاوضات سياسية، والوصول إلى حل شامل يجتمع عليه اليمنيون.

وقال “آل جابر”: “الحرب التي نخوضها في اليمن هي حرب ضرورة وليست اختيار”، مؤكدا أن المملكة سعت إلى السلام وإيقاف القتال والحرب، إلا أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تعمل على إطالة زمن القتال والحرب، وترفض كافة الخطوات السياسية، التي من شأنها إنهاء الحرب اليمنية.

وأضاف: ” نحن مضطرون أن ندافع عن أمننا الوطني، وأمن البحر الأحمر، والشعب العربي الشقيق، وندافع عن الدولة واستعادتها”، لافتا إلى أنه لا بد من منع استخدام النظام الإيراني للشعب اليمني أو استخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار والشعب اليمني، مؤكد أن “السلام قريب وسيصنعه اليمنيون ككل”.

وحث “آل جابر” الحوثيين على الاستجابة لإخوانهم في اليمن ومجلس القيادة الرئاسي، وأن يضعوا المصلحة اليمنية في المقام الأول، وأن يعملوا على إبعاد النظام التخريبي الإيراني عن اليمن، ومشاركتهم مع المكونات اليمنية الأخرى، وحينها سيكون اليمن آمنا سالما ومستقرا ومدعوما من كل دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي ليكون ضمن المنظومة الخليجية.

وختم بقوله: “منذ بداية الحرب وحتى الآن الحوثيون يرفضون مبادرات السلام”، فإذا الحوثيون أوقفوا الحرب، وأعلنوا إيقاف إطلاق النار، والدخول في مفاوضات سياسية، واتفقوا مع باقي المكونات اليمنية على حل، حينها سيدعم اليمن بشكل أكبر، ويشع السلام في أنحاء اليمن.