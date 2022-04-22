شرطة عدن تعلن حظر ”الدراجات النارية“ وتمهل مالكيها 3 أيام لإخراجها حصاد خروقات الحوثي للهدنة في مختلف الجبهات خلال 24 ساعة الماضية الحكومة اليمنية تطلب دعم البنك الدولي لتحقيق التعافي الاقتصادي وزير الدفاع يترأس اجتماعا عسكرياً في «عدن» ويؤكد على أهمية تلاحم الصف الجمهوري لإنهاء الانقلاب «الحوثي» سفير سعودي يكشف موعد انتهاء الحرب في اليمن تفاصل سقوط أغبى لص في العالم. القوات الروسية تأسر أول عربي يشارك في القتال في أوكرانيا وتكشف عن جنسيته وزير الدفاع يترأس اجتماعا في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمحاور التابعة لها بمحافظة عدن برشلونة يستفيق بالفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر 2022 في عدة دول
نشرت وسائل إعلام بريطانية تفاصيل سقوط ما وصفته بـ”أغبى لص في العالم”، بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة سيارة ثم نام داخلها عدة ساعات. وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن لصًا اقتحم سيارة في حي سكني بمدينة “سوتون كولدفيلد “بمقاطعة ” ويست ميدلاندز” البريطانية، فجر الجمعة الماضية، وسرق عددًا من الأدوات، ثم غرق في النوم داخلها لمدة 6 ساعات.
وأظهرت كاميرات المراقبة في المكان، اللص وهو يجوب في الحي ويحاول فتح أبواب السيارات المتوقفة، قبل أن ينجح في كسر باب سيارة من نوع أودي Q7، وسرقة نقود وسماعات رأس وأسطوانات ”سي دي“ وأدوات شخصية أخرى، من داخلها، قبل أن يغُط في النوم في المقعد الأمامي للمركبة. وأشارت الصحيفة البريطانية أن العائلة التي استهدف اللص سرقة مركبتها اكتشفت الحادثة في الصباح، وعلى إثرها استدعت الشرطة.
وأضافت “ذا صن” أن الشرطة أخرجت اللص البالغ من العمر 42 عاما من المركبة وهو يتعثر أثناء المشي، قبل أن يستعيدا المسروقات من جيوبه، ثم نقلته إلى مركز الشرطة للتحقيق.
ومن جانبها قالت الأم: “شاهد ابني في الصباح، اللص وهو ينام داخل سيارة العائلة والتي كانت متوقفة على بعد أمتار قليلة من باب منزلنا، ولكننا لم نوقظه حتى جاءت الشرطة واعتقلته”.
وأضافت “من المرعب رؤية غريب يقتحم منزلنا، والمضحك أنه يحصل على قسط من الراحة وينام داخل سيارتنا”.