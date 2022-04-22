تفاصل سقوط أغبى لص في العالم.

الجمعة 22 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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نشرت وسائل إعلام بريطانية تفاصيل سقوط ما وصفته بـ”أغبى لص في العالم”، بعدما قام أحد الأشخاص بسرقة سيارة ثم نام داخلها عدة ساعات. وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن لصًا اقتحم سيارة في حي سكني بمدينة “سوتون كولدفيلد “بمقاطعة ” ويست ميدلاندز” البريطانية، فجر الجمعة الماضية، وسرق عددًا من الأدوات، ثم غرق في النوم داخلها لمدة 6 ساعات.

وأظهرت كاميرات المراقبة في المكان، اللص وهو يجوب في الحي ويحاول فتح أبواب السيارات المتوقفة، قبل أن ينجح في كسر باب سيارة من نوع أودي Q7، وسرقة نقود وسماعات رأس وأسطوانات ”سي دي“ وأدوات شخصية أخرى، من داخلها، قبل أن يغُط في النوم في المقعد الأمامي للمركبة. وأشارت الصحيفة البريطانية أن العائلة التي استهدف اللص سرقة مركبتها اكتشفت الحادثة في الصباح، وعلى إثرها استدعت الشرطة.

وأضافت “ذا صن” أن الشرطة أخرجت اللص البالغ من العمر 42 عاما من المركبة وهو يتعثر أثناء المشي، قبل أن يستعيدا المسروقات من جيوبه، ثم نقلته إلى مركز الشرطة للتحقيق.

ومن جانبها قالت الأم: “شاهد ابني في الصباح، اللص وهو ينام داخل سيارة العائلة والتي كانت متوقفة على بعد أمتار قليلة من باب منزلنا، ولكننا لم نوقظه حتى جاءت الشرطة واعتقلته”.

وأضافت “من المرعب رؤية غريب يقتحم منزلنا، والمضحك أنه يحصل على قسط من الراحة وينام داخل سيارتنا”.