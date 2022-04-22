القوات الروسية تأسر أول عربي يشارك في القتال في أوكرانيا وتكشف عن جنسيته وزير الدفاع يترأس اجتماعا في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمحاور التابعة لها بمحافظة عدن برشلونة يستفيق بالفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر 2022 في عدة دول أدوية شائعة الاستخدام لا تتطلب وصفة طبية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصداع خروقات الحوثي تتصاعد في مختلف الجبهات كبرى البنوك العالمية تحذر الولايات المتحدة من انكماش اقتصادي وزير الخارجية الأمريكي يهاتف الرئيس «العليمي»..ماذا دار بينهما؟ البرلمان يمنح الثقة لحكومة معين ويمهلها اسبوعا وزيران أحدهما عينه «هادي» يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي
ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمحاور التابعة لها، لمناقشة مجمل الأوضاع الميدانية والعسكرية في ضوء التطورات الجارية.
وقدم قائد المنطقة اللواء الركن فضل حسن، ومحافظ أبين قائد المحور اللواء الركن ابوبكر حسين، ومحافظ الضالع قائد المحور اللواء الركن علي مقبل صالح، تقارير مفصلة عن أحوال منتسبي الوحدات العسكرية ومستوى الجاهزية لتنفيذ المهام في مسرح العمليات ضمن نطاق المنطقة العسكرية الرابعة والمحاور التابعة لها. وخلال الاجتماع الذي ضم رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد اليافعي، حث الفريق المقدشي على العمل المشترك وتنظيم التعاون بين مختلف المناطق والمحاور ورفع مستوى الأداء بما يواكب متطلبات المرحلة وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة وتحرير الوطن من براثن المليشيا الحوثية ومشروعها الايراني.
وشدد على ضرورة الاهتمام بمنتسبي الجيش ورفع كفاءتهم قتاليا ومعنويا وتحسين مستوى تدريبهم وتأهيلهم والحفاظ على عقيدتهم وولائهم الوطني، وتوحيد المجهود الرئيسي نحو العدو الحوثي الذي يتهدد اليمن والأمن العالمي.
وقال "ان المرحلة الاستثنائية تفرض على جميع الاحرار تعزيز تلاحم الصف الجمهوري واسناد عملية استكمال الانتقال السياسي وانهاء التمرد والانقلاب وانقاذ الشعب اليمني من الجرائم والمعاناة التي ترتكبها المليشيا الكهنوتية التي جعلت من نفسها أداة تخريب بيد المشروع الفارسي وخنجرا مسموما في خاصرة المنطقة العربية".
وأوضح وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية الموحدة والمتماسكة هي الأساس المتين والدرع الصلب لامن اليمن واستقراره وسلامته. من جهتهم جدد القادة استعدادهم الدائم للقيام بالدور المنوط بهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم ومواصلة التضحيات والنضال في سبيل خدمة الوطن وتلبية تطلعات الشعب وخياراته.