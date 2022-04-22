برشلونة يستفيق بالفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر 2022 في عدة دول أدوية شائعة الاستخدام لا تتطلب وصفة طبية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصداع خروقات الحوثي تتصاعد في مختلف الجبهات كبرى البنوك العالمية تحذر الولايات المتحدة من انكماش اقتصادي وزير الخارجية الأمريكي يهاتف الرئيس «العليمي»..ماذا دار بينهما؟ البرلمان يمنح الثقة لحكومة معين ويمهلها اسبوعا وزيران أحدهما عينه «هادي» يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي دعا لتجاوز أخطاء الماضي واشاد بالسعودية والإمارات.. تفاصيل اجتماع عسكري ترأسه الفريق المقدشي في العاصمة عدن تشييع مهيب لأحد أبرز علماء اليمن.. العلامة قحطان أحد مؤسسي حزب الإصلاح وبرلماني سابق «سيرة ذاتية»
حقق فريق برشلونة الفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدوري الإسباني.
وسجل هدف فوز برشلونة الوحيد أوباميانج في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.
وجاء انتصار برشلونة بعد فترة من التعثر سواء على صعيد الدوري الأوروبي أو بطولة الدوري الإسباني.
وارتفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وجاء سوسيداد في المركز السادس برصيد 55 نقطة.