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برشلونة يستفيق بالفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

الجمعة 22 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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حقق فريق برشلونة الفوز على ريال سوسيداد بهدف نظيف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

 

وسجل هدف فوز برشلونة الوحيد أوباميانج في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

 

وجاء انتصار برشلونة بعد فترة من التعثر سواء على صعيد الدوري الأوروبي أو بطولة الدوري الإسباني.

 

وارتفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وجاء سوسيداد في المركز السادس برصيد 55 نقطة.

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