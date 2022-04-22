مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر 2022 في عدة دول

الجمعة 22 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حدد مركز الفلك الدولي، الخميس، موعد عيد الفطر 2022 في عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأوضح مركز الفلك الدولي في بيان أن العديد من الدول بدأت شهر رمضان المبارك يوم السبت 2 أبريل/نيسان 2022، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) يوم السبت 30 أبريل/ نيسان الموافق 29 من شهر رمضان، في حين بدأت دول شهر رمضان يوم الأحد 2 أبريل/ نيسان، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنجلادش وباكستان وإيران وعمان والأردن والمغرب وغانا، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/ أيار الموافق 30 من شهر رمضان.

وأضاف المركز: “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 أبريل/ نيسان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الإثنين 2 مايو/ آيار عيد الفطر السعيد فيها”.

وتابع: “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/ أيار، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بأي وسيلة من قارة أستراليا ما حولها، وهي ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الإثنين 2 مايو هو عيد الفطر السعيد فيها، في حين أنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 مايو في كل من الهند وبنغلادش وباكستان”.

وأضاف المركز أنه “بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 1 مايو في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في جاكرتا يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و23 دقيقة، والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. في أبو ظبي يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و13 دقيقة. وفي الرياض يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و36 دقيقة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و17 دقيقة.

والرؤية في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 42 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و23 دقيقة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 49 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 21 ساعة و21 دقيقة، والرؤية في القاهرة والرباط وما بينهما ممكنة باستخدام التلسكوب، وقد يرى بالعين المجردة بصعوبة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام”.