خروقات الحوثي تتصاعد في مختلف الجبهات

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صعدت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خروقاتها للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.
ورصدت قوات الجيش الوطني ارتكاب مليشيا الحوثي 105 انتهاكات للهدنة يوم الأربعاء (20 أبريل)، منها 26 خرقًا في محور البرح غرب تعز ومحور حيس جنوب الحديدة، و24 خرقًا في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمارب، و22 في جبهات حرض وبني حسن غرب حجة، و18 خرقًا في محور تعز، و8 خروقات في الجدافر وحويشيان شرق حزم الجوف و7 خروقات في جبهة مريس بمحور الضالع.
وأحبطت قوات الجيش عدّة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة جنوب التحيتا بمحور حيس في أوقات متفرقة من مساء الأربعاء، تحت غطاء ناري كثيف حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.
فيما استمرّت المليشيا الحوثية بإطلاق النار على مواقع قواتنا في كافة الجبهات بالمدفعية وبالعيارات المختلفة. كما شهدت الجبهات المحيطة بمارب وجبهات محور حيس تحليقاً مكثّفاً للطيران الاستطلاعي المسيّر. بالتزامن مع حشد تعزيزات وبناء تحصينات في عدّة جبهات.