وزير الخارجية الأمريكي يهاتف الرئيس «العليمي»..ماذا دار بينهما؟

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس -غرفة الأخبار

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تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى الدعم الأمريكي لليمن وقيادته الجديدة لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ برنامج الإصلاحات وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

من جهته، قدم وزير الخارجية الأمريكي التهنئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

وأدى مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأول الثلاثاء، مراسيم اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور أعضاء الحكومة وسفراء الاتحاد الأوروبي والمبعوثين الدولي والسويدي وسفراء مجلس التعاون الخليجي وسفراء دول عربية وأجنبية، وسط ترحيب دولي واسع.

ويعول المجتمع الدولي على المجلس الرئاسي لإدارة اليمن سياسيا وعسكريا وأمنيا في المرحلة الانتقالية والوصول إلى آفاق السلام، وتخفيف أعباء اليمنيين خلال المرحلة القادمة.