البرلمان يمنح الثقة لحكومة معين ويمهلها اسبوعا

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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صوت مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، بالإجماع على منح الثقة للحكومة اليمنية، برئاسة معين عبدالملك.

جاء ذلك، خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب (البرلمان) بالعاصمة المؤقتة عدن بعد نقاش ناقد لبعض أعضاء المجلس للحكومة خلال المراحل السابقة من عملها.

وتحدث عدد من أعضاء البرلمان عن إخفاقات الحكومة في بعض الوزارات وإهمال الإيرادات الكبيرة للدولة.

واوصى أعضاء البرلمان، الحكومة أن تغير آليات العمل وتفعل الرقابة والمحاسبة وتستفيد من التوافق السياسي ودعم الأشقاء للمرحلة.

ومنح رئيس البرلمان مدة اسبوع لرئيس الوزراء للإجابة على كل أسئلة المجلس وإلا سيتم سحب الثقة عن الحكومة.

وتشكلت هذه الحكومة بموجب قرار جمهوري اصدره الرئيس السابق هادي في ديسمبر 2020.