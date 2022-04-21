وزيران أحدهما عينه «هادي» يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أدى وزيران في الحكومة اليمنية ، المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، امام الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأدى وزير الإدارة المحلية حسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري ووزير الدولة أحمد لملس اليمين الدستورية أمام الرئيس العليمي.

ولملس محافظ عدن عينه المجلس الرئاسي،امس الاربعاء، وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزارء، في اول قرار جمهوري يصدره المجلس الرئاسي.

وسيحتفظ لملس بمنصبه محافظا لمحافظة عدن.

اما الوزير الأغبري فهو أحد وزراء الحكومة الحالية، التي اصدر الرئيس السابق هادي قرارا جمهوريا بتشكيلها نهاية العام 2020، برئاسة معين عبدالملك.

ورفض الاغبري حينها التوجه للرياض، وقال انه يريد تأدية اليمين الدستورية داخل اليمن.

ووزارة الادارة المحلية في حكومة معين هي من حصة الحزب الناصري.

وبعد اداء اليمين الدستورية، اكد الرئيس العليمي، على اهمية المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تظافر الجهود المخلصة لمواجهة التحديات ومعالجة كافة الاوضاع لاسيما الاقتصادية واستعادة الدولة وانهاء الانقلاب،وفق وكالة سبأ.

وشدد على ضرورة تكريس الجهود وتقديم كل مايمكن تقديمه لابناء الشعب اليمني الذي يتوق للنظام والامن والسلام والاستقرار .

من جانهما، اكد وزير الادارة المحلية ومحافظ عدن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، حرصهما على بذل المزيد من الجهود لمعالجة كافة التحديات ، والوقوف الى جانب مجلس القيادة الرئاسي وتحقيق طموحاته واهدافه واستعادة الشرعية وانهاء الانقلاب .