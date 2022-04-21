دعا لتجاوز أخطاء الماضي واشاد بالسعودية والإمارات.. تفاصيل اجتماع عسكري ترأسه الفريق المقدشي في العاصمة عدن

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، إن المسئولية الوطنية تستوجب مضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ المهام الموكلة والانضباط في تنفيذ الأوامر وتطوير عملية الضبط والربط المالي والبشري والعملياتي والالتزام باللوائح والأنظمة.

جاء ذلك في اجتماع عسكري ترأسه المقدشي بالعاصمة عدن ، حضره نائب رئيس هيئة الاركان للشؤون الفنية اللواء الركن سيف الضالعي.

وفي التفاصيل ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الخميس، اجتماعا لرؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات الجارية والاطلاع على سير العمل التنظيمي والاداري.

وأكد الفريق المقدشي، أن القوات المسلحة بجميع قطاعاتها وفروعها ستبقى الركن الصلب لأمن واستقرار الوطن تؤدي واجباتها ومهامها الدستورية والوطنية وتلتزم بالتعليمات القيادية تحت راية الجمهورية وقيم ومبادئ ثورتي ٢٦ سبتمبر و ١٤ أكتوبر وتحت عنوان استعادة الدولة وانهاء التمرد والإرهاب ودحر الخطر الحوثي الايراني الذي يعبث باليمن والمنطقة.

وقال وزير الدفاع "سنبقى عند حسن ظن شعبنا وقيادتنا ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، وعلى أتم الاستعداد للتضحية والفداء من اجل تجاوز المنعطفات والتحديات وفرض خيارات السلام الدائم".

واضاف "ان معركتنا واحدة وقضيتنا واحدة، والواجب الوطني يفرض علينا العمل معاً من اجل تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها ويحفظ هيبتها ومكانتها، وتجاوز أخطاء الماضي والتراكمات التي فرضتها الحرب والمضي نحو بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس صحيحة وعقيدة وطنية خالصة بعيداً عن المحسوبية والجهوية والولاءات الضيقة".

وثمن وزير الدفاع، جهود ومواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمة للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة.