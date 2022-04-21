تشييع مهيب لأحد أبرز علماء اليمن.. العلامة قحطان أحد مؤسسي حزب الإصلاح وبرلماني سابق «سيرة ذاتية»

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تعز

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شارك الآلاف من أبناء مدينة تعز، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الشيخ الجليل عبدالرحمن قحطان بموكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب، إلى مقبرة الشهداء.

وأشاد المشيعون، بمناقب وأدوار الفقيد الذي تخرج على يديه الآلاف من طلبة العلم الشرعي، وموافقه الواضحة وجهود الكبيرة في مواجهة الفساد والجرعات الإفقارية والسياسيات الفاسدة.

وتوفي الشيخ عبدالرحمن قحطان، أحد مؤسسي التجمع اليمني للإصلاح، وأحد أبرز علماء اليمن، وأحد المرجعيات الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 86 عاماً.

سيرة ذاتية:

والعلامة عبدالرحمن قحطان، من مواليد "1935"، وهو ابن العلامة "قحطان قائد إسماعيل" أحد فقهاء القرن الرابع عشر ومن وجهاء المنطقة وعلمائها.

وله ثمانية من الأبناء ثلاثة من الذكور وخمس من الإناث، وينتمي إلى قرية "الأصروم" بعزلة "الأفيوش" في مديرية "العدين" التابعة لمحافظة إب وسط اليمن.

ودرس الشيخ عبدالرحمن قحطان، على يد أبيه وأخويه، محمد وعبد الله قَحْطان، قبل رحيله إلى مدينة جبلة ليدرس فيها ست سنوات على يد عدد من العلماء آنذاك منهم: عبد الرحمن العنسي، وحميد عقيل، وعبدالمجيد عبدالوهاب المصنف، والعديد من العلماء.

كما درس في مديرية شرعب بمحافظة تعز على يد عدد من العُلماء، منهم سعيد مصلح، وخالد محسن المخلافي، وسعيد غالب المخلافي، فيما تعلم علم الخطّ من العلّامة أحمد الصلوي.

تلقى شهادة الليسانس في الشَّريعة والقانون من جامعة صَنْعاء، بعد عامين من حصوله على الثّانوية العامة القسم الأدبي ودبلوم معلميّن عام 1395هـ/ 1975م.

عمل الشيخ عبدالرحمن قحطان، مدرّسًا ثم موجهًا لمادة اللّغة العربية في مدارس مدينة تَعِز، قبل أن ينتخب عضوًا في مجلس النّواب عام 1993، واستمر على تدريس طلاب العلم، ولديه جيل كامل من التلاميذ النّجباء في المحافظة ومشاهير مثقفيها.

وشغل الراحل عضوية عدد من الجمعيات العلميّة والخيرية، وهو عضو في جمعية عُلَماء اليمن ومكتب الإرشاد، والهيئة العليا لتعليم القرآن الكريم في مدينة تَعِز، كما عمل مفتيا لمحافظة تعز، فقد كان محط ثقة الناس وتقديرهم من العامة والنخبة والمسؤولين.

ومن مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن قحطان: "مَن لعنهم الرَّسول صلى الله عليه وسلم"، "وقاية التاجر من الوقوع في المخاطر"، "الكفارات المادية والمعنوية"، "مؤهلات الجنة في الكتاب والسّنة"، فضلا عن مجموعة شعرية منها في مولد الرَّسول "صلى الله عليه وسلم".

وللفقيد الراحل حياة حافلة بالجهود العلمية والدعوية الكبيرة، وكانت له إسهاماته المشهودة في الفتوى ونشر العلوم الشرعية في مختلف مناطق تعز وغيرها، كما كانت له جهود بارزة في الصدع بكلمة الحق، وتوضيح الحكم الشرعي في النوازل والمستجدات، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما كان له في مجلس النواب الذي انتخب فيه عام 1993م نائباً عن التجمع اليمني للإصلاح، جهود كبيرة في مواجهة الفساد ومعارضة القروض والجرعات الإفقارية والسياسيات الفاسدة.

والفقيد هو عم السياسي البارز "محمد قحطان" عضو الهيئة العليا للإصلاح، المختطف والمخفي قسراً في سجون مليشيا الحوثي منذً سنوات.