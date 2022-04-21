20 مليون دولار.. منحة من الكويت لهذه الفئة من النساء في 5 محافظات باليمن

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أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية اليوم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يقدم الصندوق بمقتضاها منحة قدرها 20 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع دعم الأمهات وحديثي الولادة في المناطق المتضررة من النزاع في اليمن.
وقال الصندوق في بيان إن أهداف المشروع تتمثل في المساهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال في اليمن بسبب ارتفاع معدل انتشار سوء التغذية بين الأمهات وارتفاع معدل حمل المراهقات من خلال تحسين مرافق وخدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة في خمسة محافظات تشمل الحديدة وصعدة وإب وعدن وصنعاء.
وأضاف: يعمل المشروع على تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والأطفال وتدريب القابلات في مجموعة من المستشفيات المستهدفة في المحافظات المذكورة.
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 20 مليون دولار أمريكي، تغطي تكاليف توفير خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات والمعدات الصحية والتدريب، وتقدر مدة تنفيذ المشروع بعام واحد اعتبارًا من شهر أبريل 2022.