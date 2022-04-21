من هو الغيثي رئيس هيئة التشاور والمصالحة وما مهمة هذه الهيئة؟

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلنت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، اليوم الخميس تشكيل مجلس خماسي لقيادتها برئاسة القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي محمد عبد الله ناصر الغيثي.

والغيثي من ابناء محافظة شبوة شغل منصب رئيس الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. وكان عضوا بفريق المجلس بمفاوضات (اتفاق الرياض) بين الحكومة والانتقالي.

ويقود محمد الغيثي، مجلس قيادة الهيئة مع عضوية كل من: عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة على رجاء وأكرم العامري.

والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع الغيثي، وأعرب عن أمله في "أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس".

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ترحيبه بالخطوة، قائلا: “نرحب بتوافق القوى السياسية على انتخاب الغيثي رئيسا لمجلس قيادة هيئة التشاور والمصالحة.

وأشارت الوكالة إلى أن هيئة التشاور والمصالحة تابعة لمجلس القيادة الرئاسي المستحدث”، منوهة إلى أن مهمتها هي مساعدة المجلس على إنجاز مهامه وتحقيق تقارب بين المكونات السياسية والتشاور حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وللتذكير فقد نصت المادة الثانية من الاعلان الرئاسي الصادر في 7 ابريل الجاري، على التالي:

مادة 2: هيئة التشاور والمصالحة. (أ): تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية. (ب): تعمل الهيئة على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية. (ج): تتكون الهيئة من خمسين عضواً كما يلي: 1) إبراهيم الشامي 2) أحمد القميري 3) أحمد صالح العيسي 4) أكرم نصيب القاضي 5) ألفت الدبعي. 6) أنيس الشرفي 7) بلقيس أبو أصبع 8) جميلة علي رجاء 9) حسين العجي العواضي 10) حسين منصور 11) حميد الأحمر 12) رشا جرهم 13) رنا غانم 14) زيد الشامي 15) سالم ثابت العولقي 16) سلطان العتواني 17) صخر الوجيه 18) عبدالرحمن السقاف 19) عبدالرحمن شيخ 20) عبدالرزاق الهجري 21) عبدالله الكثيري 22) عبدالله النعماني 23) عبدالله نعمان القدسي 24) عبدالملك المخلافي 25) عبدالناصر محمد الخطري 26) عبدالوهاب معوضة 27) عبدالواحد القبلي نمران 28) عدنان الكاف 29) علي العشال 30) علي الكثيري 31) عبدالخالق بشر 32) علي منصر محمد مقبل 33) فضل الجعدي 34) فهد دهشوش 35) فهد كفاين 36) قاسم الكسادي 37) مبخوت بن ماضي 38) محسن باصرة 39) محمد أحمد المخلافي 40) محمد أحمد الزويدي 41) محمد الغيثي 42) محمد بن عديو 43) محمد صالح القباطي 44) محمد علي الشدادي 45) محمد ناجي الشايف 46) مراد الحالمي 47) مصطفى النعمان 48) ناصر الخبجي 49) نايف البكري 50) نصر طه مصطفى (د): تنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتتكون رئاسة الهيئة من رئيس وأربعة نواب، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي. (هـ): لرئيس مجلس القيادة الرئاسي تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية الهيئة عند الحاجة على أن لا يزيد عدد الأعضاء عن مئة عضو.