وزارة المالية السعودية تعلن تنفيذها توجيهات من الملك سلمان وولي عهده بشأن تقديم مساعدة مالية لدولة عربية

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أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الخميس، صرف الدفعة الرابعة من منحة السعودية لدعم ميزانية الأردن.
وذكرت صحيفة "عكاظ" أنه إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، في قمة مكة المكرمة التي جمعت قادة كل من السعودية، والأردن ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار من المملكة والإمارات والكويت، ومنها تقديم دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية من كل دولة من الدول الثلاث لمدة خمس سنوات بواقع 50 مليون دولار سنويا، فقد صرفت وزارة المالية الدفعة الرابعة من منحة المملكة للأردن لدعم الميزانية البالغة 50 مليون دولار.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من الروابط الأخوية الوثيقة بين المملكتين، وتأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع الأردن حكومةً وشعباً لدعم مشاريعها التنموية في الموازنة العامة.
المصدر: "عكاظ" أخبار السعودية الرياض عمان أدخل بريدك الإلكتروني لتصلك آخر أخبار الموقع البريد الإلكتروني اشترك شارك بالتعليقات الأكثر قراءة