آخر الاخبار

وزارة المالية السعودية تعلن تنفيذها توجيهات من الملك سلمان وولي عهده بشأن تقديم مساعدة مالية لدولة عربية اليمن تحرز المراكز الأولى بالمسابقة الإقليمية للقرآن الكريم في جيبوتي علامة مرض خطير.. ماذا يعني أن تشتهي أكل الثلج اختيار مجلس خماسي لقيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة ”الغيثي“ اجتماع وزاري عربي طارئ يخص هذا شأن تعرف على سر 99 وردة حمراء أهديت لأردوغان على مائدة الأفطار لأول مرة في تاريخها...الصين توجه إشارة ردع لحاملات الطائرات الأمريكية بصاروخ أسرع من الصوت فلكي سعودي يحدد أيام رمضان وموعد يوم العيد كم إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي أعلنتها الحكومة ”الشرعية“..؟ وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يفتتح اللقاء التشاوري الخاص بإعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري

اليمن تحرز المراكز الأولى بالمسابقة الإقليمية للقرآن الكريم في جيبوتي

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 361

أحرز ممثلو اليمن المراكز الأولى في المسابقة الإقليمية للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الشئون الدينية والأوقاف في جيبوتي.
 
وحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد "فاز في فئة المصحف كاملًا حسين جمال باغفار من محافظة حضرموت، بالمركز الثاني، وفي فئة ٢٠ جزء حصل عبد القوي القاضي من محافظة تعز، على المرتبة الرابعة، وفي فئة ١٠ أجزاء حصل أحمد مجيد مرشد من محافظة تعز، على المرتبة الأولى".
 
يذكر أن اليمن حققت المركز الأول للموسم الماضي من المسابقة القرآنية في العام 2021م.

إقراء أيضاً
اختيار مجلس خماسي لقيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة ”الغيثي“
كم إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي أعلنتها الحكومة ”الشرعية
وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يفتتح اللقاء التشاوري الخاص بإعداد خطة الاستجابة الإنساني
ستنصدم.. أرباح خيالية للمليشيات من عائدات سفن النفط التي ستدخل ميناء الحديدة خلال
على وقع خروقات الحوثي للهدنة..الفريق «بن عزيز» يستنفر وحدات الجيش ويؤكد :كونوا جا
ترحيب عربي وإسلامي بتأدية المجلس الرئاسي اليمني لليمين الدستورية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس