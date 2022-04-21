اليمن تحرز المراكز الأولى بالمسابقة الإقليمية للقرآن الكريم في جيبوتي

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أحرز ممثلو اليمن المراكز الأولى في المسابقة الإقليمية للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الشئون الدينية والأوقاف في جيبوتي.



وحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد "فاز في فئة المصحف كاملًا حسين جمال باغفار من محافظة حضرموت، بالمركز الثاني، وفي فئة ٢٠ جزء حصل عبد القوي القاضي من محافظة تعز، على المرتبة الرابعة، وفي فئة ١٠ أجزاء حصل أحمد مجيد مرشد من محافظة تعز، على المرتبة الأولى".



يذكر أن اليمن حققت المركز الأول للموسم الماضي من المسابقة القرآنية في العام 2021م.