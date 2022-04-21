وزارة المالية السعودية تعلن تنفيذها توجيهات من الملك سلمان وولي عهده بشأن تقديم مساعدة مالية لدولة عربية اليمن تحرز المراكز الأولى بالمسابقة الإقليمية للقرآن الكريم في جيبوتي علامة مرض خطير.. ماذا يعني أن تشتهي أكل الثلج اختيار مجلس خماسي لقيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة ”الغيثي“ اجتماع وزاري عربي طارئ يخص هذا شأن تعرف على سر 99 وردة حمراء أهديت لأردوغان على مائدة الأفطار لأول مرة في تاريخها...الصين توجه إشارة ردع لحاملات الطائرات الأمريكية بصاروخ أسرع من الصوت فلكي سعودي يحدد أيام رمضان وموعد يوم العيد كم إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي أعلنتها الحكومة ”الشرعية“..؟ وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يفتتح اللقاء التشاوري الخاص بإعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري
أحرز ممثلو اليمن المراكز الأولى في المسابقة الإقليمية للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الشئون الدينية والأوقاف في جيبوتي.
وحسب وكالة "سبأ" الرسمية فقد "فاز في فئة المصحف كاملًا حسين جمال باغفار من محافظة حضرموت، بالمركز الثاني، وفي فئة ٢٠ جزء حصل عبد القوي القاضي من محافظة تعز، على المرتبة الرابعة، وفي فئة ١٠ أجزاء حصل أحمد مجيد مرشد من محافظة تعز، على المرتبة الأولى".
يذكر أن اليمن حققت المركز الأول للموسم الماضي من المسابقة القرآنية في العام 2021م.