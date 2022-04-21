اختيار مجلس خماسي لقيادة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة ”الغيثي“

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اختارت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية مجلسا لقيادتها برئاسة محمد عبد الله ناصر الغيثي، وأقر مجلس القيادة الرئاسي هذه الخطوة.
وأعلن مجلس القيادة الرئاسي، فجر الخميس، توافق القوى السياسية على انتخاب الغيثي رئيسا لمجلس قيادة هيئة التشاور والمصالحة، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
وهذه الهيئة تابعة لمجلس القيادة الرئاسي المستحدث في 7 أبريل/ نيسان الجاري بإعلان رئاسي أصدره من الرياض الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي.
ومهمة الهيئة هي مساندة المجلس في مهامه وتحقيق تقارب بين المكونات السياسية والتشاور حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
ووفق الوكالة، جرى اختيار 5 شخصيات (توافقيا) لقيادة الهيئة التي تضم 50 شخصية.
ويقود مجلس قيادة الهيئة محمد الغيثي، مع عضوية كل من: عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة على رجاء وأكرم العامري.
والغيثي ثلاثيني من شبوه (جنوب) شغل منصب رئيس الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله.
وكان عضوا بفريق المجلس بمفاوضات "اتفاق الرياض" عام 2019، ومثَّل المجلس بمشاورات قادها مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ بالأردن في مارس/ آذار 2022.
والتقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع الغيثي، وأعرب عن أمله في "أن تكون هيئة التشاور والمصالحة عونا للمجلس".
وأكد العليمي "ضرورة تجسيد روح التوافق والشراكة خلال الفترة المقبلة، والعمل من أجل مساعدة مجلس القيادة فيما يتطلع إليه من خير ونماء وسلام للشعب اليمني".
وفي 7 أبريل الجاري، أصدر الرئيس اليمني حينها إعلانا رئاسيا بتأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء برئاسة العليمي.
ونقل هادي مهامه الرئاسية كاملة إلى المجلس المنوط به استكمال المرحلة الانتقالية في البلد.