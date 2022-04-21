فلكي سعودي يحدد أيام رمضان وموعد يوم العيد

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أكد الخبيرالسعودي في علم الفلك، خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك في هذا العام سيكمل عدته ثلاثين يوما.

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه في "تويتر" مفيدا بهذا الشأن بأن "شهر رمضان ستكتمل عدته ثلاثين يوما بسبب أن يوم السبت 29 رمضان سيغيب القمر قبل الشمس ولم يولد بعد".

وأوضح الفلكي السعودي أن الهلال لا يرى إلا إذا تحققت أركانه وشروطه وهي: أن يولد القمر قبل غياب الشمس.

أن يكون للقمر مكث بعد مغيب الشمس. حينذاك لا يوجد قمر ألبتة فوق الأفق، وسيتفق العالم الإسلامي على أن يوم الاثنين (2 مايو) هو أول أيام عيد الفطر السعيد