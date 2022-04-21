كم إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي أعلنتها الحكومة ”الشرعية“..؟

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشفت الحكومة اليمنية، يوم الأربعاء، عن البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022 م.



جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واستمع المجلس إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2022 من قبل وزير المالية سالم بن بريك.



وقال البيان إن الحكومة هدفت في بيانها المالي إلى جملة من السياسات والإجراءات العامة التي ستعمل على تنفيذها في مجال السياسة المالية والنقدية وسياسات تعزيز النمو الاقتصادي.



وبحسب البيان "تقدر جملة الموارد العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٢٤٣ مليار ريال".



كما تقدر جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٦٤٥ مليار ريال، فيما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ ٤٠١ مليار ريال.



وأقر مجلس النواب إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من روؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته، وفقا للوكالة الرسمية.



وكانت الحكومة قد أقرت، مساء الإثنين، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022، ومشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة، وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات.