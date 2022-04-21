وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يفتتح اللقاء التشاوري الخاص بإعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 398

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء، فعاليات اللقاء التشاوري الخاص بالاستجابة الإنسانية للعام 2022م

اللقاء الذي تنظمه كتلة الصحة بمنظمة الصحة العالمية وبمشاركة سبعين مختصا من شركاء الصحة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية ومن منظمات الأمم المتحدة، ناقش أولويات خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022م التي يتوقع إقرارها نهاية الشهر الجاري، وكذا ناقش أنشطة خطة القطاع الصحي وأهداف الخطة المرتبطة بخطط الاستجابة.

وزير الصحة أكد أهمية اللقاء في تقييم الاستجابة وكذا ضرورة التعجيل في عقد هكذا لقاء ليكون دائما بداية العام.

وأشار الوزير بحيبح إلى أهمية التعرف على المراحل المختلفة للتدخلات في القطاع الصحي والإستفادة من النجاحات فيها وتجاوز الإخفاقات.

ودعا إلى الإنتقال بالتدخلات من محور الإغاثة إلى محور التنمية المستدامة والتركيز عليها، مشيدا بالإنجازات التي حققها القطاع الصحي رغم كل التحديات والظروف وثمن الجهد الذي تبذله كتلة الصحة في التنسيق بين جميع المنظمات الأممية والمحلية العاملة بالقطاع الصحي.

من جانبه استعرض ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور ادهم رشاد مكونات وهيكلة خطة الاستجابة وضرورة وضع الحلول الدائمة حتى في خطط الطوارئ وتحديد الاحتياجات الملحة والأكثر احتياجا للتدخلات في القطاع الصحي للقطاع الصحي وفقاً الأولويات الهامة.