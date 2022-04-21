كم إجمالي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 التي أعلنتها الحكومة ”الشرعية“..؟ وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يفتتح اللقاء التشاوري الخاص بإعداد خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري ستنصدم.. أرباح خيالية للمليشيات من عائدات سفن النفط التي ستدخل ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة - مليارات الريالات على وقع خروقات الحوثي للهدنة..الفريق «بن عزيز» يستنفر وحدات الجيش ويؤكد :كونوا جاهزين سوف نتجه إلى «صنعاء» لتحريرها وكل شبر في اليمن- فيديو طرق سهلة لتمييز بيض الدجاج الطازج الصالح للأكل! صورة قد توقعك بالفخ كما حصل مع ترمب.. نصيحة من تيك توك! وزير المالية الروسي يحذر "العشرين" من عواقب ارتفاع أسعار المحروقات روسيا تكشف عن صاروخها الجديد العابر للقارات.. سلاح استراتيجي الظهور الأول لرونالدو بعد وفاة طفله (صورة) ترحيب عربي وإسلامي بتأدية المجلس الرئاسي اليمني لليمين الدستورية
افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء،فعاليات اللقاء التشاوري الخاص بالاستجابة الإنسانية للعام 2022م
اللقاء الذي تنظمه كتلة الصحة بمنظمة الصحة العالمية وبمشاركة سبعين مختصا من شركاء الصحة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية ومن منظمات الأمم المتحدة، ناقش أولويات خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2022م التي يتوقع إقرارها نهاية الشهر الجاري، وكذا ناقش أنشطة خطة القطاع الصحي وأهداف الخطة المرتبطة بخطط الاستجابة.
وزير الصحة أكد أهمية اللقاء في تقييم الاستجابة وكذا ضرورة التعجيل في عقد هكذا لقاء ليكون دائما بداية العام.
وأشار الوزير بحيبح إلى أهمية التعرف على المراحل المختلفة للتدخلات في القطاع الصحي والإستفادة من النجاحات فيها وتجاوز الإخفاقات.
ودعا إلى الإنتقال بالتدخلات من محور الإغاثة إلى محور التنمية المستدامة والتركيز عليها، مشيدا بالإنجازات التي حققها القطاع الصحي رغم كل التحديات والظروف وثمن الجهد الذي تبذله كتلة الصحة في التنسيق بين جميع المنظمات الأممية والمحلية العاملة بالقطاع الصحي.
من جانبه استعرض ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور ادهم رشاد مكونات وهيكلة خطة الاستجابة وضرورة وضع الحلول الدائمة حتى في خطط الطوارئ وتحديد الاحتياجات الملحة والأكثر احتياجا للتدخلات في القطاع الصحي للقطاع الصحي وفقاً الأولويات الهامة.