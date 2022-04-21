على وقع خروقات الحوثي للهدنة..الفريق «بن عزيز» يستنفر وحدات الجيش ويؤكد :كونوا جاهزين سوف نتجه إلى «صنعاء» لتحريرها وكل شبر في اليمن- فيديو

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 671

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، بإن كل اليمنيين اليوم باتوا يداً واحدة ضد مليشيا الكهنوت الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن الجميع متوجه وينظر نحو العاصمة صنعاء القلب النابض لكل اليمنيين والذي سوف نحتفل فيها قريباً بإذن الله.

جاء ذلك خلال حضوره، اليوم، حفل تخرج دفعة "الشهيد ناصر الذيباني" دورات مهارات قتالية بمحافظة مارب.

وأضاف "لا عذر اليوم لأحد، كلنا سوف نتجه إلى صنعاء لتحريرها وتحرير كل شبر في اليمن من الكهنوت الحوثي، وسنحقق لليمن الأمن والاستقرار والرخاء بإذن الله تعالى".

ووجه رئيس الأركان الجميع بأن يكونوا على استعداد وجهوزية تامه للمعركة الوطنية الفاصلة التي ستخلص اليمن واليمنيين من عصابة الشر التي تدعمها إيران.

وقال مخاطباً المتخرجين: أنتم أمل الشعب ومن يعلق عليكم الأمل في دحر وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية واستعادة الدولة.. كونوا جاهزين والنصر حليفنا بإذن الله.

وحيّا رئيس الأركان الأبطال المتخرجين على ما أظهروه من قدرات ومهارات قتالية اكتسبوها طيلة فترة التدريب. مشيراً إلى ما يعوّل عليهم من مهام مستقبلية لخدمة الوطن والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية. مشيداً بجهود القادة والضباط القائمين على هذه الدورات وأدوارهم في تنمية وتطوير قدرات أبطال القوات المسلحة في مختلف المجالات والعلوم العسكرية.

وترحم الفريق بن عزيز، على روح الشهيد المناضل اللواء الركن ناصر الذيباني رئيس هيئة العمليات وعلى أرواح كل شهداء الوطن الأبرار الذين بذلوا دمائهم رخيصة من أجل اليمن.. مؤكداً أن هذه التضحيات الخالدة ستثمر نصراً عاجلاً لكل أبناء الشعب اليمني.

وهنّأ الجميع بما تشهده العاصمة المؤقتة عدن من تلاحم كل اليمنيين على قلب رجل واحد وأداء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء مجلس القيادة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس الشورى.

حضر الحفل نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد العابسي، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر، ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، ومستشار رئيس الأركان العميد محمد الصباري، وعدد من القيادات العسكرية.

في سياق آخر تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها للهدنة الأممية حيث رصدت قوات الجيش الوطني، يوم امس الثلاثاء، ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية ٨٠ خرقاً في جبهات مارب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز والضالع.

وذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن الخروقات توزعت بين ٣٥ خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمارب، و24 خرقًا في جبهات محور تعز، و 19 خرقًا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و11 خرقًا غرب حجة، و7 خروقات جنوب وشرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة الفاخر بالضالع، وخرقاً واحداً في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غرب صعدة.

واشار المركز إلى محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة تحت غطاء ناري كثيف باتجاه مواقع عسكرية في محور حيس جنوب الحديدة وفي جبهة المخدرة غرب مارب، في أوقات متفرقة من نهار الثلاثاء، وأُحبطت جميعها بفضل يقظة أبطال قواتنا المسلحة .. لافتاً إلى استشهاد أحد أبطال قواتنا المسلحة إثر استهداف مليشيا الحوثي أحد مواقع قواتنا في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مارب.

وذكر المركز ان الميليشيات أستمرت على مدار يوم الثلاثاء بإطلاق النار بسلاح المدفعية وبالعيارات المختلف على مواقع قواتنا في كافة الجبهات المذكورة. وسط تحليق متواصل للطيران الاستطلاعي المسيّر، كما واصلت الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد وآليات إلى عدّة جبهات في مارب وتعز والحديدة وإلى جبهات القتال شرق حزم الجوف.