وزير المالية الروسي يحذر "العشرين" من عواقب ارتفاع أسعار المحروقات

الخميس 21 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حذر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف دول مجموعة العشرين من المخاطر التي سيواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات على خلفية العقوبات ضد روسيا.

وأشارت وزارة المالية الروسية في بيان لها إلى أن سيلوانوف شارك بواسطة تقنية الفيديو في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين، الذي عقد في واشنطن يوم الأربعاء.

وقال سيلوانوف في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع، إن "وضع الاقتصاد العالمي تردى بشكل ملموس. وقد تسببت السياسة النقدية والائتمانية المرنة للغاية، التي اتبعتها الدول المتطورة في السنوات الأخيرة، بزيادة ضغط التضخم، والعقوبات المفروضة ضد روسيا لم تؤد إلى المزيد منه فحسب، بل وإلى مخاطر جديدة في الاقتصاد".

وحذر سيلوانوف من أن "ارتفاع أسعار المحروقات والمنتجات الزراعية سيضرب قبل كل شيء الدول النامية والدول ذات المداخيل المنخفضة، وبعضها قد يواجه ليس فقط مشاكل اقتصادية، بل وعواقب اجتماعية خطيرة".

يذكر أن العديد من الدول الغربية قد فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي