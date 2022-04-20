حولته الى مقر لعناصرها..مليشيات الحوثي تقتحم مسجداً للنساء في عمران

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أقدمت مليشيا الحوثي، على اقتحام مسجداً للنساء في محافظة عمران، ومنعت النساء من الصلاة فيه.

وقالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة بإن مليشيا الحوثي، اقتحمت مسجدا للنساء، في منطقة "العفيرة" بمديرية بني صريم ومنعت النساء من الصلاة فيه، قبل أن تحوله إلى مركز حشد لعناصرها.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي، تمركزت في المسجد، وحولته الى مقر لعناصرها، قبل أن تنشب مشادات بينهم وبين قبائل رفضوا هذه الخطوة.

وبحسب المصادر، فقد هدد مشرفان حوثيان يدعيان "أبو معتز" و"أبو حيدر معيض" بتفجير المسجد وأحضرا كمية من المتفجرات جهزاها بالأسلاك في محيط المسجد، ما دفع الأهالي إلى الصمت خوفاً من تفجير المسجد.

عقب ذلك، قدمت حملة عسكرية تابعه للمليشيا مكونة من أربعة أطقم، من محافظة صعدة لتعزيز عناصرها في المنطقة، واختطفت عدداً من الأهالي الذين حاولوا منع اقتحام المسجد.