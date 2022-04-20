في أول اجتماع له بعدن.. مجلس القيادة الرئاسي يناقش ترجمة تعهدات الرئيس ”رشاد العليمي“

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 537

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء 20 أبريل/نيسان، أولويات المرحلة المقبلة وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيسه رشاد العليمي.

جاء ذلك في أول اجتماع للمجلس الرئاسي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب) بحضور جميع أعضائه عقب تأديتهم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وكان العليمي، قد تعهد في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية أمس، بـ"إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، واستعادة الدولة والسلام ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في عدن وعلى امتداد التراب الوطني كله".

ووفق سبأ، "ناقش الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، وترجمة التعهدات التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي سواء فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي والخدمات العامة أو الجانب العسكري والأمني والسياسي، وأهمية أن تحظى عدن بدعم كامل في مجال التنمية والاستقرار".

وشدد المجلس على "ضرورة تطبيق برنامجه بشكل عاجل، خصوصا في الجوانب المتعلقة بحياة المواطن اقتصاديا وتنمويا".

وشكر رئيس المجلس "سفراء الدول الشقيقة والصديقة والمبعوثين الأممي والسويدي لدى اليمن لحضورهم الاجتماع التاريخي الذي احتضنته مدينة عدن أمس الثلاثاء".

كما شكر "اللجنة الأمنية في عدن ممثلة بالمحافظ أحمد لملس، وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية".

وجدّد العليمي، بحسب الوكالة، "الشكر للأشقاء في دول التحالف وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لدعمهما اللامحدود".

ووعد العليمي "أبناء عدن بالعمل على تطوير المدينة وتنميتها لتستعيد دورها كمدينة للسلام والمحبة والحرية".

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.